Mit WiFi 6 und neuen F-Tasten-Funktionen: Kleine Änderungen am MacBook Air

Mit WiFi 6 und neuen F-Tasten-Funktionen: Kleine Änderungen am MacBook Air

Die gestern vorgestellten neuen MacBooks und der Mac Mini unterstützen WiFi 6, damit kommt der beschleunigte WLAN-Standard nun auch im Mac an. Außerdem ändert sich beim MacBook Air die Belegung der F-Tasten ein wenig, was einige Nutzer vielleicht begrüßen, andere weniger.

Apple hat mit seinen gestern Abend deutscher Zeit vorgestellten neuen MacBooks auch die Unterstützung für WiFi 6 am Mac untergebracht. Dieser WLAN-Standard war bereits zuvor am iPad Pro implementiert worden, das im Frühjahr eine Auffrischung erhalten hatte, am Mac suchte man es allerdings noch vergebens. Dass es nun verfügbar ist, dürfte auch eine Folge des neuen M1-Prozessors sein, der neue Freiheiten hinsichtlich der Spezifikationen einräumt, die Apple in der Partnerschaft mit Intel nicht hatte.

WiFi 6 erlaubt höhere Geschwindigkeiten in WLAN-Netzwerken und stabilere Verbindungen. Am MacBook Air (Affiliate-Link) ändert sich zudem noch etwas anderes.

Die F-Tasten ändern in Teilen ihre Funktion

Das MacBook Air kommt nach wie vor nicht mit der Touch Bar, sondern physischen Funktionstasten. Die haben allerdings in Teilen ihre Belegung geändert. Neu ist ein Aufruf von Spotlight und die Aktivierung der Nicht stören-Funktion. Dafür musste die Regelung der Tastaturhelligkeit weichen. Ob alle Nutzer die geänderte Belegung positiv aufnehmen, muss sich zeigen.

Die FN-Taste unten links auf der Tastatur hat auch eine neue Funktion: Über sie kann die Eingabe für Emojis am MacBook Air aufgerufen werden.

Die neuen Macs können ab sofort bestellt werden und werden in der kommenden Woche ausgeliefert. Hier haben wir alle Preise noch einmal für euch zusammengefasst.

