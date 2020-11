Home Deals Vergünstigt: Microsoft 365 Single/ Family -30 % | SanDisk Extreme Portable -20 %

Vergünstigt: Microsoft 365 Single/ Family -30 % | SanDisk Extreme Portable -20 %

Heute stehen die Deals die wir euch vorstellen möchten ganz in Zeichen Software und Speichermöglichkeiten. Amazon hat die Preise für Microsoft 365 um bis zu 38 % reduziert. So spart ihr beim Jahresabo von Microsoft 365 in der Single Version aktuell beispielsweise 26 € im Vergleich zum Ursprungspreis.

Microsoft 365 Single -38 %

Microsoft 365 Single | 1 Nutzer | Mehrere PCs/Macs, Tablets und mobile Geräte | 1 Jahresabonnement | Download Code

Hersteller: Microsoft Software

Preis bei amazon* : Hersteller: Microsoft SoftwarePreis bei amazon* : 42,99 EUR



Microsoft 365 Family -30 %

Microsoft 365 Family | 6 Nutzer | Mehrere PCs/Macs, Tablets und mobile Geräte | 1 Jahresabonnement | Download Code

Hersteller: Microsoft

Preis bei amazon* : Hersteller: MicrosoftPreis bei amazon* : 68,98 EUR



SanDisk Extreme Portable -20 %

Die tragbare SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB ist aktuell um 45 € reduziert.

SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit und 1.000 MB/s Schreibgeschwindigkeit, wasser- und staubbeständig)

Hersteller: SanDisk

Preis bei amazon* : Hersteller: SanDiskPreis bei amazon* : 175,99 EUR



Western Digital 12TB -19 %

Die externe Festplatte ist aktuell um 41,96 € im Preis gesenkt.

Western Digital 12TB Elements Desktop externe Festplatte USB3.0 -WDBWLG0140HBK-EESN

Hersteller: Western Digital

Preis bei amazon* : Hersteller: Western DigitalPreis bei amazon* : 179,99 EUR



* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

