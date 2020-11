Home Apple iTunes Movie Mittwoch: „Pinocchio (2020)“ für 1,99€ leihen

Neben den neuen ARM-Macs mit Apple M1 gibt es bei uns auch noch das Alltägliche wie beispielsweise den iTunes Movie Mittwoch. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten. Heute gibt es eine äußerst fantasievolle Geschichte, die auf subtile Art dem Zuschauer mehr beibringt als er sich vielleicht eingestehen möchte.

Der Holzschnitzer Geppetto bekommt das perfekte Stück Holz für sein neuestes Projekt: eine Marionette. Doch dann passiert etwas Magisches: Die naseweise Holzpuppe fängt an zu reden, sie fängt an zu gehen, zu rennen und zu essen – wie ein ganz normaler Junge auch. Gepetto nennt in Pinocchio und und erzieht ihn wie einen eigenen Sohn. Aber Pinocchio fällt es zunehmend schwer artig zu bleiben. Leicht beeinflussbar passiert ihm ein Missgeschick nach dem anderen. Er wird hereingelegt, gekidnappt und von Banditen durch eine Welt voller phantasiereicher Kreaturen und Orte verfolgt. Die Fee mit den dunkelblauen Haaren, seine treue Freundin, versucht Pinocchio indes davon zu überzeugen, dass sein größter Traum nur dann wahr werden kann, wenn er sich bessert: Denn Pinocchio möchte irgendwann ein richtiger junge aus Fleisch und Blut sein

Konditionen wie üblich

An den Konditionen ändert sich nichts. Die vergünstigte Leihgebühr von 1,99€ gilt nur am heutigen Mittwoch. Nach dem „Kauf“ verbleiben euch 30 Tage, um sich den Film anzuschauen. Einmal gestartet, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch aus der Bibliothek entfernt

