Home Betriebssystem Für iPhone 13 Pro: iOS 15.2 macht Makromodus der Kamera noch besser nutzbar

Für iPhone 13 Pro: iOS 15.2 macht Makromodus der Kamera noch besser nutzbar

iOS 15.2 verbessert die Nutzung des AutoMakro-Modus der Kamera im iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Dieses lässt sich aktuell nur pauschal abschalten, wenn der Nutzer kein AutoMakro wünscht. Unter iOS 15.2 wird das Feature flexibler zu nutzen sein.

Apple wird mit iOS 15.2 eine weitere Verbesserung des AutoMakro-Modus einführen. Diese Funktion steht nur am iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max zur Verfügung, weil nur hier die Kamera Makroaufnahmen machen kann. Wenn allerdings Nutzer die automatische Umschaltung in den Makromodus bei der Annäherung an Gegenstände als störend empfinden, kann die Funktion unter iOS 15.1 in den Einstellungen der Kamera ausgeschaltet werden.

Das allerdings ist wiederum womöglich auch nicht allen Nutzern recht, iOS 15.2 lässt hier mehr Flexibilität zu, wie sich unlängst in der aktuellen Beta zeigt.

Makromodus in der Kamera-App bei Bedarf verfügbar

Wenn der AutoMakro-Modus in den Einstellungen der Kamera deaktiviert wurde, lässt sich die Makrofotografie in Zukunft in der Kamera bei Bedarf doch wieder nutzen, das entdeckte zuletzt ein aufmerksamer Nutzer der aktuellen zweiten Beta von iOS 15.2.

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

Hier erscheint dann ein Blumen-Icon links unten, sobald ein Objekt nah genug für den Makromodus ist, darüber lässt sich der Modus ein- und ausschalten. iOS 15.2 liegt derzeit auch für freiwillige Tester in der zweiten Beta vor. Das kommende Update bringt unter anderem auch die Möglichkeit, anonym E-Mails aus der Mail-App zu versenden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

iOS 15.2 wird in einigen Wochen für alle Nutzer als finale Version erwartet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!