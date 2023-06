Home Smart Home Mit Aqara will der nächste Hersteller ein Cloud-Abo an den Mann bringen

Mit Aqara will der nächste Hersteller ein Cloud-Abo an den Mann bringen

Der Markt für Smart Home ist für Hersteller ein schwieriges Thema, denn nur mit dem reinen Verkauf der Hardware lässt sich kaum langfristig Geld verdienen. Das musste beispielsweise schon tado° erfahren und wohl deswegen platziert Aqara sein optionales Abo nun deutlich prominenter in der dazugehörigen App.

Optionales Cloud-Abo nun prominent in der App platziert

Aqara konnte zuletzt mit Überwachungskamera G4 für einen echten Überraschungserfolg sorgen, wochenlang war das Gerät ausverkauft. Dafür sorgte neben der Hardware auch die Integration in HomeKit inklusive HomeKit Secure Video. Zudem bietet die G4 auch die Möglichkeit an, die Videos auf einer microSD-Karte zu speichern. Die Option, die Videos in der Cloud von Aqara zu speichern, tauchte nur auf der Webseite auf. Mit dem aktuellen Update der App auf Version 3.2.5 ändert sich das jedoch grundlegend: Der hauseigene Cloud-Service, der kostenpflichtig abonniert werden muss, wird nun prominent in der App platziert. Mit Preisen von 49,99 US-Dollar pro Jahr bzw. 4,99 US-Dollar pro Monat ist das ein recht teurer Spaß. Der Cloud-Speicher beinhaltet neben dem Zugriff auf die Aufzeichnungen der letzten 30 Tage auch eine Download-Möglichkeit sowie die KI-Auswertung der im Ereignisfall aufgenommenen Inhalte.

Paypal als Abrechnungsart verfügbar

Wie aus dem voniFun geteilten Bericht hervorgeht, bietet Aqara für den Cloudservice nun Paypal als Bezahlmethode an. Das ist deshalb interessant, weil die Zahlung über einen externen Zahlungsdienstleister abläuft und Apple komplett außen vor bleibt. Im Klartext, Apple kassiert nicht einen Cent an Provision.

