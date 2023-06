Home Hardware Nomad kündigt neuen magnetischen Ladeständer namens Base Stand an

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. Juni 2023 um 15:46 Uhr // Hardware // // 4 Kommentare

Mit der Ankündigung der Funktion „StandBy“ in iOS 17 wird das iPhone ab Herbst 2023 auch während des Ladens endlich eine sinnvolle Funktion anbieten. Außerdem dürfte dies für einen neuen Schub an entsprechenden Ladelösungen sorgen und damit kommen wir zu Nomad. Der Hersteller kündigt vorausschauend seinen neuen Ladeständer an. Wir haben die Details.

Nomad Base Stand angekündigt

Nomad hat sich auf sehr hochwertiges Zubehör spezialisiert und der Base Stand soll keine Ausnahme machen. Sein schlichtes und hochwertiges Design wird durch den Einsatz von Aluminium und Glas ermöglicht, was ihm zudem das notwendige Gewicht verleiht.

Das Aufladen erfolgt mit maximal 15 Watt wobei für das iPhone nur 7,5 Watt möglich sind. Besonders leistungsstarke Magnete sollen das iPhone auch im Querformat (nur dann wird „StandBy“ in iOS 17 automatisch aktiviert) an Ort und Stelle halten. Anbei einmal das Datenblatt zur Übersicht:

Hochwertiger Qi-Ladestand in edlem Design

Ermöglicht das kabellose Laden von qi-fähigen Geräten (magnetischer Sticker bei nicht MagSafe-fähigen Geräten erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten) mit bis zu 15 Watt (iPhone bis zu 7,5 Watt)

Solides Design aus Metall und Glas

Besonders schwer für besseren Halt und einfacheres Abnehmen der Geräte

Gummierte Unterseite für mehr Rutschfestigkeit und Halt

Integrierte leistungsstarke Magnete für eine individuelle Ausrichtung von MagSafe-kompatiblen iPhones

Integriertes USB-C-Kabel mit hochwertiger Nylon-Ummantelung (2 Meter) im Lieferumfang enthalten

Kompatibel mit MagSafe-fähigen iPhones und anderen qi-fähigen Geräten (Magnet-Sticker erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweiß: Für eine optimale Ladeleistung wird ein 20W-USB-C-Netzadapter benötigt, dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Gewicht: 604 Gramm

Maße: 127mm x 83mm x 69mm

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Base Stand ist ab sofort in Schwarz oder Weiß erhältlich und lässt sich bei Amazon bestellen. Die UVP gibt Nomad mit 79,95 Euro an und geht angesichts der Materialauswahl in Ordnung. Ein Netzteil, Nomad empfiehlt eine Leistung von mindestens 20 Watt, ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Hier solltet ihr heute Nachmittag noch mal reinschauen, es wird etwas Neues von Anker geben.

