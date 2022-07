Home Sonstiges Microsoft kündigt „Hardwear“-Event für kommende Woche an

Üblicherweise geht es hier um Apple sowie Zubehör, welches sich mit dem iPhone und Co. verwenden lässt. Ab und an schauen wir uns hier und da mal etwas von Android oder Microsoft an. In diesem Fall gibt es noch nichts Konkretes, aber die Schreibweise des Wortes Hardware lässt uns etwas stutzig werden und hierbei handelt es sich nicht um einen Tippfehler.

Microsoft kündigt „Hardwear“-Event an

Der Konzern aus Redmond verwendet für das Event nämlich nicht das klassische Wort Hardware, sondern fügt das Wort „wear“ hinzu. Was so viel wie tragen bedeutet. Logisch betrachtet, muss es sich also um ein Produkt handeln, welches man am Körper tragen wird. Dazu rührt der Konzern auf seinem Instagram-Kanal gerade stark die Werbetrommel. Zu sehen sind dort Sneaker, Pullover und anderer Merch, doch das wäre fast zu offensichtlich.

Allerdings zeigen andere Instagram-Beiträge, die zu der Serie gehören, auch alte Windows-PC-Hardware aus den 1990er-Jahren. Ergänzend dazu ist immer die Rede davon, dass „wir alle nostalgische Gefühle haben“. Überdies verweisen die Postings immer wieder auf das bereits bekannte „create“-Schlagwort, das Microsoft gern in Verbindung mit seinen Surface-Systemen verwandte. Zurzeit wird allerdings keine neue Hardware erwartet, doch das muss nichts heißen. So heißt es hier und da hinter vorgehaltener Hand, dass die Redmonder noch einmal einer ARM-Version des Surface arbeiten. Das wäre insofern sinnvoll, da Apple mit dem neuen MacBook Air 2022 gerade die für Windows so wichtige Preisrange zwischen 1000,00€ und 1500,00€ ins Visier nimmt.

Event findet kommende Woche statt

Wir sind ehrlich und geben unumwunden zu, dass wir spekulieren und unserer Fantasie freien Lauf lassen. Wir denken, dass dies von Microsoft aber so gewollt ist. Bis wir also Konkretes erfahren, müssen wir uns bis kommende Woche gedulden. Genauer gesagt, bis zum 12. Juli 2022, dann wird der Softwarekonzern aus Redmond das Geheimnis dieser Kampagne lüften.

