AppSalat: Das kann die Mac-App Sleep Aid

Der Ruhezustand ist ein sehr praktisches Feature von macOS. Doch es gibt einige Dinge, welche diesen negativ beeinflussen, was man oft gar nicht merkt. Sleep Aid hilft einem dabei, diesen Dingen auf die Spur zu kommen. Wie genau, erklären wir im heutigen AppSalat.

Der Ruhezustand des Macs ist sehr hilfreich, da der Computer so weiterhin jederzeit einsatzbereit ist, dafür aber nicht auf voller Leistung läuft und somit nicht so viele Ressourcen benötigt. Doch der Ruhezustand kann auch durch eine Vielzahl an Einflüssen gestört werden, wie zum Beispiel einer Benachrichtigung oder dem Anstecken des Ladekabels. Andererseits passiert es auch nicht selten, dass der Akku im Standby durch beispielsweise Hintergrundaufgaben leergesaugt wird.

Das sind alles Verhaltensweisen, welche man sich eigentlich nicht wünscht. Häufig fallen solche Ereignisse nicht einmal auf. Das soll die App Sleep Aid für den Mac ändern. Wie das genau gehen soll, klären wir jetzt.

Sleep Aid: Funktionsweise

Sleep Aid bietet zwei verschiedene Arten von Features. Die App lässt sich zum einen als Diagnosewerkzeug einsetzen, um Standby-Problemen sofort auf die Spur zu kommen. Zum anderen kommt Sleep Aid mit einer Reihe an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten, welche den Ruhezustand auf verschiedene Weisen verbessern sollen.

Beim Aufwecken des Macs sammelt Sleep Aid jedes Mal eine Reihe an Informationen auf der Suche nach Ereignissen mit negativen Effekten auf den Schlafmodus. Solche Ereignisse können die Änderung von relevanten Einstellungen, das Aufwecken durch Siri, Benachrichtigung oder Bluetooth-Verbindungen und auch die Vortäuschung des Ruhezustandes sein. Diese Ereignisse werden auf einem Kalender zur Anzeige gebracht. Außerdem bekommt man eine Liste mit Aktivitäten, welche den Mac davon abhielten, in den Schlafmodus zu gehen und somit am Akku ziehen.

Dann gibt es noch den „Sleep Check“, welcher Apps und Einstellungen, welche den Standby beeinflussen, zeigt. Über die „Sleep Settings“ lassen sich verschiedenste Einstellungen vornehmen und „Better Sleep Controller“ kann System-Services automatisch vor dem Ruhezustand deaktivieren und nach dem Ruhezustand aktivieren, sodass dieser weniger gestört wird.

Sleep Aid: Preise und Verfügbarkeit

Sleep Aid ist über die Webseite des Entwicklers erhältlich. Nach einer 14-tägigen Testphase muss man eine Jahreslizenz für 15 Dollar kaufen. Damit bekommt man obendrein alle Updates, die in den 365 Tagen nach dem Kauf erscheinen. Wird eine Lizenz nicht erneuert, kann man dennoch die letzte Version weiterhin kostenlos nutzen.

