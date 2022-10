Home Smart Home Meross wird sich Matter zuwenden und dafür IFTTT aufgeben

Meross wird sich Matter zuwenden und dafür IFTTT aufgeben

Wer auf der Suche nach wirklich günstigem Zubehör für HomeKit ist, der kommt kaum um Meross herum. Seit nunmehr vier Jahren verschiebt der Hersteller das Preisniveau nach unten, wenngleich nicht immer alles gelungen ist. Nun trifft das Unternehmen eine Entscheidung für die Zukunft.

Meross wendet sich von IFTTT ab

Wer sich nicht mit der App von Meross oder den beiden Sprachassistenten Amazon Alexa oder dem Google Assistant anfreunden konnte, der hatte die Möglichkeit, Automationen über die Plattform IFTTT (If This Than That) einzurichten. Die war vor allen in den Anfangstagen von Smart Home sehr beliebt, da die herstellereigenen Apps doch ziemlich „dumm“ waren. Doch seitdem hat sich viel getan und auch Meross hat dies erkannt. So wird man die Unterstützung für IFTTT bereits zum 30. November 2022 einstellen – da schlicht zu wenige Nutzer vorhanden sind.

Matter soll es richten

Stattdessen werde man sich vollumfänglich auf den neuen Standard Matter konzentrieren. Dieser wurde vorige Woche offiziell vorgestellt, Apfelpage berichtete. Unklar ist jedoch noch die genaue Umsetzung. Meross ist noch ein recht junger Hersteller, so könnte die verbaute Hardware hinsichtlich der verwendeten Chips ausreichend sein, um die Kompatibilität mittels Firmwareupdate zu realisieren. Denkbar wäre es jedoch auch, dass Meross einen neuen Hub dafür auf den Markt bringt.

