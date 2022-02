Home Smart Home Meross erweitert mit dem smarten Rauchmelder GS559AH sein HomeKit-Portfolio

Meross hat sich im Laufe der vergangenen drei Jahre zu einem der größten Hersteller von HomeKit entwickelt und dabei vor allem in Sachen Preisgestaltung neue Maßstäbe gesetzt. Nun erweitert der Hersteller erneut sein Portfolio und kündigt einen neuen Rauchmelder an.

Meross GS559AH

Der neue Rauchmelder hört auf den Namen GS559AH, wird an eine Bridge angeschlossen und lässt sich nativ in HomeKit eingebunden. Die Bridge ist deshalb notwendig, damit die einzelnen Rauchmelder auf dem 433 MHz-Frequenzband untereinander kommunizieren können. Wenn Rauch detektiert wird, geben damit alle Rauchmelder einen Alarmton mit bis zu 85 dB von sich. Die entspricht der hiesigen Norm nach der Richtlinie EN14604.

Dank der Einbindung in HomeKit kann der Rauchmelder direkt in der Home-App eingebunden werden, die App des Herstellers ist nicht notwendig. Für Firmwareupdates muss man darauf allerdings zurückgreifen. Dank WLAN, im 2,4 GHZ-Frequenzband, sollten ausreichend schnelle Schaltzeiten und Statusabfragen garantiert sein. Die lassen sich natürlich auch via Siri anstoßen. Nette Zusatzfunktion: Die smarten Rauchmelder verfügen zudem auch über Hitzesensoren, die einen Temperaturbereich von 50°C bis 74°C abdecken.

Preise und Verfügbarkeit

DerHersteller kündigt den neuen smarten Rauchmelder aktuell nur an. Sowohl beim Preis als auch beim Marktstart hüllt sich der Hersteller aktuell in Schweigen. Müssten wir raten, tendieren wir zu einer UVP von ca. 70 Euro. Der Marktstart dürfte innerhalb der nächsten vier Wochen erfolgen, zumindest war dies in der Vergangenheit immer der Zeitraum.

