Echo Buds von Amazon sind nun auch in Deutschland verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. Februar 2022 um 12:52 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Waren 2015 die AirPods als true wireless Kopfhörer noch so ziemlich ohne Konkurrenz, hat sich das ziemlich gewandelt. Die Auswahl ist so groß wie noch nie und wird nun mit den Echo Buds von Amazon noch etwas größer. Die sind ab sofort in Deutschland verfügbar. Hier gibt es eine kleine Übersicht dazu.

Echo Buds

Die Echo Buds sind hierzulande inzwischen in der zweiten Auflage erhältlich, was von Vorteil ist. Kunden in Deutschland profitieren von einigen Verbesserungen. Die Echo Buds bieten dabei alle Ausstattungsmerkmale an, die State-of-the-Art sind: Dazu gehören ANC, eine IPX4-Zertifizierung sowie eine Touchbedienung. Amazon betont dabei die Treiber, die für eine detailgetreue Musikwiedergabe sorgen sollen. Die Akkulaufzeit beträgt 5 Stunden, 15 Minuten Schnellladen im Ladecase soll zwei weitere Stunden Musikhören ermöglichen. Dieses wird je nach Variante drahtlos oder mit Kabel geladen. Die Echo Buds verfügen zudem über eine Entlüftungsfunktion, die man schon von den AirPods Pro kennt.

Enge Verzahnung mit der Alexa-App

Die Alexa-App von Amazon hält auch auf dem iPhone grundlegende Einstellungsoptionen für die Echo Buds sowie deren Touch-Bedienelemente bereit. Erfreulicherweise lässt sich in der Alexa-App aber auch Siri als Sprachassistent der Wahl hinterlegen.

Grundsätzlich hören die Echo Buds auf „Alexa…“-Kommandos und bieten damit verbunden zahlreiche auch speziell auf die Ohrhörer bezogene Sprachsteuerungsfunktionen von der Wiedergabesteuerung bis hin zur Abfrage des Akkustands – und dürfte damit ein besseres Ergebnis als Siri auf den AirPods bieten.

Preise und Verfügbarkeit

Die Echo Buds sind sowohl in Schwarz als auch Weiß erhältlich. Für optimalen Sitz der Ohrhörer sind neben vier paar Ohrpolstern auch zwei Paar Ohrbügel in unterschiedlichen Größen enthalten. Preislich ruft Amazon für die Version mit kabelgebundenen Ladecase regulär 119,99€ auf, die drahtlose Variante kostet 139,99€. Beide Modelle bietet das Unternehmen aber zum Einführungspreis von 79,99€ bzw. 99,99€ an:

Wem die Echo Buds und die Anbindung an Alexa nicht gefällt, sollte sich sonst noch einmal die LinkBuds von Sony anschauen. Darüber haben wir hier berichtet.

