Home Featured Apple-Manager: Kunden lieben 3D-Audio, seid ihr auch so begeistert?

Apple-Manager: Kunden lieben 3D-Audio, seid ihr auch so begeistert?

Apple Music hat mit 3D-Audio ein überaus beliebtes Feature geschaffen, sagt zumindest Apple. Mehr als die Hälfte aller Abonnenten würden inzwischen 3D-Audio hören, erklärt ein Apple-Manager in einem Interview. Seid ihr von dem Feature auch so begeistert?

Apple Music überrascht die Branche vergangenen Sommer mit der Einführung der Lossless-Option, verlustfreie Musik ohne Aufpreis, das warf Marktführer Spotify so nachhaltig aus der Bahn, das entsprechende Pläne für eine Hifi-Option auf eine sehr, sehr lange Bank gestoßen wurden. Doch Apple Music Lossless ist nichts für die breite Masse, räumt Oliver Schusser unumwunden ein. Man habe immens große Anstrengungen unternommen, en gesamten Katalog von Apple Music Lossless-ready zu bekommen, also die verlustfreie Version von allen Lizenzpartnern zu erhalten, aber es gebe keinen Bluetooth-Kopfhörer auf der ganzen Welt, der diese Musik abspielen kann.

Das aber sei letztlich die Art, in der Menschen heute Musik hören, so der Apple Music- und Beats-Manager. Und während Lossless zwar für einige Menschen sehr wichtig sei, habe man sich entschlossen, nach etwas anderem zu suchen, das für den Mainstream-Nutzer einen Unterschied machen könnte.

3D-Audio ist der Hit

Und das scheint man in 3D-Audio gefunden zu haben. Wo die meisten Menschen zwischen verlustfreier und verlustbehafteter Musik keinen Unterschied erkennen, sei das bei 3D-Audio ganz anders, hier merke jeder den räumlichen Klang – eine Behauptung, die man durchaus diskutieren kann. Schusser gibt denn auch zu, man habe das Mixing der 3D-Audio-Inhalte inzwischen weiter optimiert, die ersten Songs und Playlisten in 3D-Audio waren teils nur wenig eindrucksvoll.

Inzwischen aber sei das neue Feature ein Hit: Mehr als die Hälfte der Nutzer höre aktuell 3D-Audio-Songs, so der Manager, was auch daran liege, dass man das auf fast allen Geräten tun könne. Apple arbeite weiter daran, noch mehr 3D-Audio-Songs in Apple Music einzupflegen.

Findet ihr Apple Music in 3D-Audio auch so beeindruckend? Lasst uns eure Meinung dazu gern wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!