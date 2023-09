Home Apple Mehr Automation: Siri soll Kurzbefehle auf Zuruf erstellen

Mehr Automation: Siri soll Kurzbefehle auf Zuruf erstellen

Siri soll Nutzern in Zukunft helfen, Kurzbefehle zu erstellen, um Abläufe automatisieren zu können. Wie praktisch das im Alltag ist, muss sich erst zeigen, zudem die Neuerung nicht vor iOS 18 kommen wird.

Apple möchte Siri in zukünftigen iOS-Versionen eine tiefere Integration in die Kurzbefehle-App verpassen, berichtet Wayne Ma, der über kommende KI-Kompetenzen von Apple spricht. So sollen Nutzer in der Lage sein, mit Hilfe von Siri Kurzbefehle zusammenzustellen. Als Beispiel wird die Möglichkeit genannt, die letzten fünf aufgenommenen Bilder per Sprachbefehl in ein GIF umzuwandeln – welchen Nutzen dieser Shortcut auch immer haben soll, es könnte praktischere Kurzbefehle geben.

Einführung mit iOS 18 geplant

Allerdings, Skepsis bleibt angesagt. Die Kurzbefehle-App ist zwar ein mächtiges Werkzeug, damit nützliche Makros zu erstellen ist jedoch keine triviale Aufgabe. Bei dem jetzigen Entwicklungsstand von Siri ist schwer vorstellbar, wie Nutzer auf intuitive Weise komplexe Kurzbefehle mit Siri zusammenstellen sollen.

Allerdings hat Apple vor einiger Zeit wohl seine Passivität beim Thema KI fallen lassen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, fließen nun mehr wohl täglich Millionen Dollar in die Weiterentwicklung von maschinellem Lernen. Wann sich durchschlagende Ergebnisse zeigen werden, ist allerdings noch offen. Bislang liegt Siri im Lager der Software-Assistenten abgeschlagen am Schluss des Wettbewerbsfelds und das, obwohl auch Konkurrenten wie Amazon mit seinem Alexa die Geschwindigkeit der Entwicklung zuletzt schon deutlich zurückgefahren hatte. Lange hatte Apple auch keine Anstalten gezeigt, in die Arbeit mit großen Sprachmodellen einzusteigen, das hat sich inzwischen geändert.

Nun arbeiten auch Teams an Möglichkeiten, Bilder und Videos KI-basiert zu generieren und zu bearbeiten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!