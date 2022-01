Home Apple Watch Maßlose Enttäuschung? Apple Watch angeblich noch jahrelang ohne neue Sensoren

Apples nächste Apple Watch wird möglicherweise eine ebenso große Enttäuschung wie die letzte. Der Grund: Die Einführung neuer Gesundheitssensoren ist angeblich noch Jahre entfernt. Vor diesem Hintergrund muss die jährliche Aktualisierung des Produkts grundsätzlich in Frage gestellt werden.

Wer von der Apple Watch Series 7 enttäuscht war, wird im Herbst möglicherweise eine noch maßlosere Enttäuschung erleben. Denn auf der Apple Watch Series 8 liegt die Hoffnung auf die Einführung neuer Health-Features, eine vergebliche Hoffnung, wie Mark Gurman glaubt, der nicht immer, aber oft mit seinen Prognosen richtig liegt.

In diesem Fall wäre aber zu wünschen, dass er sich irrt, denn in der neuesten Ausgabe seines Newsletters zeichnet er für Fans der Watch ein trauriges Bild.

Apples Technologieentwicklung steckt fest

Er schreibt ganz konkret von drei neuen Sensoren, die Apple für die Apple Watch entwickeln möchte, ebenso auch über deren Grad der Fertigstellung.

Messung der Körpertemperatur: Dieses Feature habe Apple auf der Agenda für 2022 gehabt, seine Pläne aber schon zu diesem frühen Zeitpunkt deutlich revidiert und die Einführung nach hinten verschoben.

Messung des Blutdrucks: Dieser Sensor ist noch zwei bis drei Jahre von einer Realisierung entfernt, so Gurman. Und eine dritte Neuerung kann man nach dieser Einschätzung vorerst komplett von der Liste nehmen.

Messung des Blutzuckers: Diese Technologie könne sich in die zweite Hälfte des Jahrzehnts verschieben, so Gurman. Es sei schlicht so, dass Apples Technologieentwicklung mit dem Marketing-Sprech nicht mehr mitkommt. Das passt zu einer anderen Information aus Unternehmenskreisen, die den gesamten Health-Projekten bei Apple einen katastrophalen Zustand bescheinigt, apfelpage.de berichtete. Apple müsse sich daher ganz grundsätzlich die Frage stellen, ob überhaupt ein jährliches Update der Apple Watch noch eine realistische Strategie ist.

Für die kommende Apple Watch Series 8 ließe sich höchstenfalls noch ein fortgeschrittenes Sleep-Tracking sowie eine Erkennung von Schlafapnoe erwarten.

