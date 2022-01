Home Apps AppSalat AppSalat: Apps für einen guten Start in das neue Jahr

Das neue Jahr ist schon in vollem Gange. Vielleicht nahm sich der eine oder die andere gute Vorsätze vor. Wie für so viele andere Dinge auch, gibt es einige Apps, die euch hierbei unterstützen. Welche das sind, zeigen wir im heutigen AppSalat.

Streaks

Streaks sollte mittlerweile kein unbekannter Name sein, dennoch empfehlen wir die App nach wie vor gerne. Sie steht euch beim Verfolgen von neuen oder beim Abgewöhnen von alten Gewohnheiten zur Seite.

Nach dem Öffnen der App kann man auf insgesamt vier Seiten bis zu sechs Gewohnheiten platzieren. Dieses Limit ergibt in unseren Augen auch Sinn, da man sich so nicht auf zu viele Dinge auf einmal konzentriert. Diese Seiten können auf Wunsch auch über ein Widget am Homescreen zur Anzeige gebracht werden.

Das Hinzufügen eines neuen Eintrags ist kinderleicht. Entweder wählt man eine Option aus mehreren Vorlagen aus oder erstellt seine eigene. Dann kann man noch wählen, wie oft man der neu angelegten Sache nachkommen möchte und zu welchen Zeitpunkten eine Erinnerung gesendet werden soll. Manche Aufgaben lassen sich dabei sogar mit der Health-App abgleichen, sodass gegangene Schritte beispielsweise automatisch synchronisiert werden.

Praktisch kann auch sein, dass sich Gewohnheiten mit anderen Personen teilen lassen.

WaterMinder

Oft ist es nicht so leicht, über den Tag ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Meistens vergeht die Zeit einfach schnell, sodass man gerne einmal das Trinken vergisst. Wenn man selbst mit diesem Problem konfrontiert ist, sollte man sich im neuen Jahr unbedingt WaterMinder einmal genauer anschauen.

Zu Beginn gibt der Nutzer sein Gewicht oder ein eigenes Trinkziel ein, auf Basis dessen die App regelmäßig Erinnerungen ans Trinken zuschickt. Eine Grafik zeigt dabei an, wie weit man von seinem täglichen Ziel entfernt ist. Zusätzlich wird man durch die Trophäen zum Trinken animiert. Optional sieht man auch hier seinen Fortschritt als Widget auf dem Homescreen, wodurch man das Ziel weniger leicht aus den Augen verliert.

Tempo

Viele nehmen sich im neuen Jahr vor, sich mehr sportlich zu betätigen. Eine Sportart, die dafür sehr empfehlenswert ist, ist Laufen. Das kann man immer und überall innerhalb des eigenen Könnens tun. Eine App, die euch dabei zur Seite steht, ist Tempo. Diese ist nicht nur ein Trainingstagebuch fürs Laufen, sondern auch Spaziergänge und Wanderungen mit Unterstützung für Rollstühle.

Das Hauptfeature von Tempo ist die Einsicht in detaillierte Workout-Daten. Von der Herzfrequenz bis hin zu Geschwindigkeitsverläufen sieht man alles, meistens sogar mit einem eigenen Diagramm. Diese Daten können auch miteinander verglichen oder individuell gefiltert werden. Zusätzlich gibt es einen Intensitätskalender, der die Häufigkeit von Trainings visualisieren soll. Und für mehr Motivation erhält man bei neuen Bestleistungen ein virtuelles Abzeichen.

Things 3

Im neuen Jahr organisierter sein? Mit Things 3 ist das absolut kein Problem mehr. Things 3 nimmt eure To-Dos entgegen und ermöglicht dabei gleichzeitig, diese in Sektionen und Projekte einzuordnen. Zudem ist die App auf allen wichtigen Apple-Plattformen verfügbar. Man sieht also immer, was demnächst ansteht.

Der Aufbau von Things 3 ist recht simpel. Die wichtigsten Sektionen sind „Heute“ und „Demnächst“, in denen alle Aufgaben für das aktuelle Datum und die darauffolgenden Tage landen. Viele verwenden auch gerne den Eingang, um Dinge schnell abzulegen und später weiterzuverarbeiten. Ansonsten gibt es noch die Bereiche „Jederzeit“ und „Irgendwann“. Dort landen alle To-Dos, die kein konkretes Fälligkeitsdatum haben.

Darunter sind alle Projekte aufgelistet, die wahlweise einer Sektion angehören können.

