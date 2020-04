Corona-App unerwünscht? Apple-Kunden können den Aus-Schalter drücken

Wer die neue Corona-Schnittstelle in iOS nicht nutzen möchte, muss dies auch nicht: Apple hat für die neue Erweiterung von iOS einen Aus-Schalter vorgesehen, der sich auch schon in der neuen Beta von gestern Abend umlegen lässt. Zudem sei noch angemerkt, dass die Existenz einer API zur Kontaktverfolgung von Corona-Infektionen so lange bedeutungslos ist, wie der Nutzer nicht auch die entsprechende App installiert.

Gestern hat Apple iOS 13.5 Beta 1 vorgestellt und die erste Version der neuen Schnittstelle zur Kontaktverfolgung von Covid-19-Infektionen implementiert, die Apple gemeinsam mit Google entwickelt. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Unter anderem hier in den Kommentaren folgten umgehend Bekundungen des Missfallens. Drum sei an dieser Stelle angemerkt: Niemand muss auf das Update verzichten, auch wenn er die neue Corona-App, die erst noch erscheinen muss, nicht nutzen möchte. Apple lässt Nutzern auch in diesem Fall die Wahl, ob sie die Möglichkeit zur Infektionsbegrenzung verwenden möchten oder nicht.

Nutzer können Corona-App abschalten

Noch einmal in aller Deutlichkeit: Apple hat lediglich die Schnittstelle zur Kontaktverfolgung in iOS eingebaut. Diese bildet die technische Voraussetzung für das Funktionieren von Corona-Tracking-Apps, wie sie aktuell in der Entwicklung sind. Ist keine solche App auf eurem iPhone installiert, bleibt auch die Existenz der Schnittstelle bedeutungslos. Die Schnittstelle muss von einer installierten App aktiv verwendet werden.

Wer aber ganz sicher gehen möchte, kann dies nun tun: Unter Einstellungen > Datenschutz > Health > „COVID-19 Exposure Notifications“ kann die API deaktiviert werden. Die finale Version erhält gewiss noch eine deutsche Übersetzung der Option. Wann eine nationale Corona-Kontaktverfolgungs-App erscheint, bleibt einstweilen noch ungewiss.

In einer weiteren Meldung berichteten wir über noch eine Corona-spezifische Änderung, die Apple in iOS 13.5 eingebaut hat. Sie betrifft Face ID.

Hier lest ihr mehr über die jüngsten Entwicklungen um die Corona-App-Pläne der Bundesregierung.

