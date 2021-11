Home Apps AppSalat AppSalat-Arcade-News: Disney Melee Mania bald auf Apple Arcade

Es sind wieder einmal einige neue Spiele startklar für Apple Arcade. Dazu gehört unter anderem Disney Melee Mania. Was man davon erwarten kann, lest ihr im heutigen AppSalat.

Disney Melee Mania soll im Dezember bei Apple Arcade an den Start gehen. Der Titel verrät bereits, dass der Titel von Disney-Figuren inspiriert wurde. Ihr wählt drei aus 12 bekannten Disney- und Pixar-Figuren, darunter Micky Maus und Ralph aus „Ralph reicht’s“, aus und tretet gegen ein anderes Team in einer Kampfarena an.

Jeder Charakter hat dabei unterschiedliche Fähigkeiten, was bedeutet, dass es also wichtig ist, dass man sein Team gut zusammenstellt. Es gibt auch Charakterkostüme, die einen Spieler mit zusätzlichen Fertigkeiten ausstattet. Das Ziel ist es, das gegnerische Team so oft wie möglich auszuschalten und dabei Punkte zu sammeln. Ein Kampf dauert fünf Minuten, Disney Melee Mania eignet sich also auch perfekt für das Warten auf den Bus, beim Arzt und in vergleichbaren Situationen.

Apple Arcade könnt ihr für 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr buchen. Das Abonnement ist auch in Apple One, welches ab 14,95 Euro pro Monat zu haben ist, enthalten.

