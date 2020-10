MagSafe im iPhone 12? Neues Ladegerät angeblich exklusiv für neues iPhone entwickelt

Das iPhone 12 wird sich möglicherweise mit einem magnetisch haftenden Ladegerät laden lassen: Ein solches MagSafe-Ladegerät wird schon von ersten Herstellern auf die Markteinführung vorbereitet. Frühere MacBook-Nutzer kannten den Begriff von ihren Geräten. Falls eine solche Umsetzung tatsächlich für das iPhone kommt, wäre es ein Anzeichen für das Ende aller physischen Anschlüsse.

Apples iPhone 12 wird womöglich eine alte Tradition von Apple mit neuem Leben füllen: Schon vor einigen Wochen tauchten erste Leaks um eine Art MagSafe-Lademechanismus von Apple im iPhone 12 auf. Das japanische Blog Macotakara hat nun Informationen über ein MagSafe-Ladegerät veröffentlicht, das vom Hersteller MPOW entwickelt wird.

Dieses Ladegerät soll durch seinen ringförmigen Magnetmechanismus das iPhone 12 perfekt zentrieren, um die drahtlose Aufladung zu ermöglichen. Funde, die aus dem Innenleben des iPhone 12 stammen sollten, hatten dort auch auf eine Reihe kreisförmig angeordneter Magneten hingedeutet, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Exklusiv für das iPhone 12

Der Hersteller weist darauf hin, dass dieses Ladegerät exklusiv für das iPhone 12 entwickelt wurde und bei anderen Smartphones möglicherweise nicht richtig funktioniert. Sollte das neue iPhone tatsächlich auf die beschriebene Weise geladen werden, wäre das die erste Entwicklung hin zu einem iPhone ohne alle Anschlüsse. Ein solches iPhone auch ohne Lightning-Anschluss könnte Apple in einigen Jahren vorstellen. Voriges Jahr waren erstmals Spekulationen in diese Richtung aufgetaucht, wie wir damals berichtet hatten: Bis es allerdings so weit ist, dürfte noch einige technische Herausforderungen zu lösen sein.

