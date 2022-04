Home Hardware MagSafe Battery Pack lädt iPhone nach Update schneller: So könnt ihr updaten

MagSafe Battery Pack lädt iPhone nach Update schneller: So könnt ihr updaten

Apple hat sein MagSafe Battery Pack mit einem Update versorgt. Dass inzwischen auch diverse Zubehörartikel wie Ladegeräte Updates erhalten, daran haben sich Apple-Kunden womöglich schon gewöhnt, wenn sie es überhaupt mitbekommen. Dass damit aber echte Funktionsverbesserungen verbunden sind, ist eher die Ausnahme. Umso interessanter ist, dass das MagSafe Battery Pack nun ein wenig mehr kann.

Apple hat ein Update für sein MagSafe Battery Pack veröffentlicht. Die neue Versionsnummer lautet 2.7.b.0. Mit dem Zubehör können Nutzer des iPhones ab dem iPhone 12 ihr Gerät aufladen, während sie es nutzen, allerdings nur vergleichsweise langsam, nämlich mit den für drahtloses Laden üblichen fünf Watt.

Das geht jetzt ein wenig schneller, zumindest nach der Installation des neuen Updates, das hat Apple nun in einem entsprechenden Supportdokument ausgeführt. Von nun an lädt das Battery Pack das iPhone mit 7,5 Watt, zugegeben immer noch keine Geschwindigkeitsexplosion, aber eine merkbare Verbesserung.

Das Update kann auch am Mac angestoßen werden

Umso ärgerlicher ist aber, dass für das Update des MagSafe Battery Pack gilt, was für die meisten Zubehörprodukte von Apple gilt, die inzwischen Updates erhalten: Den Update-Vorgang kann der Nutzer kaum aktiv beschleunigen. Allerdings gibt Apple zumindest einen Tipp: Wenn der Nutzer das Pack normal benutzt und zu diesem Zweck häufig mit dem iPhone verbunden hat, kann es bis zu einer Woche dauern, bis das Update eingespielt ist.

Wenn ihr es dagegen am iPhone habt, während dieses per Lightning-Kabel an einen Mac angeschlossen ist, sollte das Update in fünf Minuten installiert sein. Mangels eigenem MagSafe Battery Pack können wir dies das nicht ausprobieren, ihr könnt eure Erfahrungen aber gern in den Kommentaren hinterlassen.

Den Versionsstand des MagSafe Battery Pack könnt ihr in den Einstellungen unter Allgemein > Info in den Geräteeigenschaften einsehen, wenn das Pack verbunden ist.

