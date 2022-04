Home Hardware Bang & Olufsen bringt mit den Beoplay EX neue AirPods Pro-Konkurrenz

Bang & Olufsen bringt mit den Beoplay EX neue AirPods Pro-Konkurrenz

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. April 2022 um 12:43 Uhr // Hardware // // 3 Kommentare

Wer bei Audiotechnik auf skandinavisches Design in Kombination mit Luxus steht, dem dürfte die Firma Bang & Olufsen ein Begriff sein. Vor allem deren Over-Ear-Kopfhörern zählen seit Jahren zu den besten Modellen, die man für bezahlbares Geld kaufen kann. Nun möchte man mit einem neuen In-Ear-Modell die AirPods Pro angreifen.

Beoplay EX

Das neue Modell hört auf den schlichten Namen Beoplay EX, ist der Nachfolger der Beoplay EQ und ist mit allerhand Technik ausgestattet. Für einen ausgezeichneten Klang sorgen pro Ohrstück jeweils ein 9,2 mm großer Treiber, der die via Bluetooth 5.2 empfangene Musik ins Ohr transportieren soll. Dazu gesellt sich natürlich ANC, der auf Wunsch sogar in einen Transparenzmodus wechseln kann.

Laut Bang & Olufsen soll dieser mit den integrierten Mikrofonen zusammenarbeiten, um die Umgebungsgeräusche zu verstärken und verständlicher zu machen – gerade an vollen und belebten Orten wie Bahnhöfen oder Flughäfen könnte das gut funktionieren. Mikrofone sind ein gutes Stichwort, denn pro Ohrstück sind insgesamt sechs davon verbaut. Das soll gerade beim Telefonieren die Sprachverständlichkeit auf ein neues Niveau heben. Die Bedienung erfolgt über eine Touch-Oberfläche, dazu lassen sich die Beoplay EX in der dazugehörigen App personalisieren, indem man EQ-Presets einstellt usw.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit sechs Stunden an, die Kopfhörer lassen sich mit dem mitgelieferten Ladecase noch dreimal voll aufladen. Vorausgesetzt natürlich, dieses ist selbst voll aufgeladen. Das Case wird entweder via USB-C oder Qi-Charging geladen.

Zwei Vorteile gegenüber den AirPods Pro

Bis hierher ist so weit alles mehr oder weniger Standard. Interessant sind aber die beiden folgenden Ausstattungsmerkmale: Einerseits verspricht der Hersteller, dass der Beoplay EX wasserfest sein soll.

Andererseits verfügen die Beoplay EX über die Multiport-Technologie, können also mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden.

Preise und Verfügbarkeit

Über die Optik haben wir noch gar nicht gesprochen. Vom Design lässt sich eine frappierende Ähnlichkeit zu den AirPods nicht von der Hand weisen, es gibt allerdings drei Farben zur Auswahl. In Schwarzgrau sind die Beoplay EX ab dem 28. April 2022 erhältlich. Das goldfarbene Modell soll ab dem 19. Mai 2022 auf den Markt kommen und ein Schwarz-graues Modell ab dem 6. Juni 2022. Interessenten müssen dafür 399 Euro zur Seite legen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!