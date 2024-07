Home Betriebssystem macOS Sequoia Public Beta 2 ist da

Apple hat heute Abend macOS Sequoia in der zweiten Public Beta vorgelegt. Interessierte Nutzer können die neue Hauptversion ab sofort in einer Vorabversion laden und installieren. Davor empfiehlt es sich, ein Backup zu erstellen.

Am heutigen Abend hat Apple macOS Sequoia als Public Beta 2 vorgelegt. Damit kann nun auch das neue macOS 15 von interessierten Nutzern in der aktuellen Testfassung ausprobiert werden. Die neue Public Beta folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion.

macOS Sequoia Public Beta 2 kann nach einer kostenlosen Registrierung am Public Beta-Programm von Apple eingesetzt werden, den Bezug von Betas können Nutzer in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Updates verwalten.

Vorher besser ein Backup machen

Es ist eine gute Idee, eine Beta – gleich ob Public oder für Entwickler – nicht auf einem produktiv genutzten Mac zu installieren. Zumindest sollten Nutzer vor der Installation ein vollständiges Backup erstellen, dazu bietet sich das systemeigene Tool Time Machine an.

Einige wichtige Neuerungen nicht für Kunden außerhalb der USA

macOS Sequoia bringt viele zentrale Neuerungen nicht für Kunden außerhalb der USA. Neben Apple Intelligence wird auch das iPhone-Mirroring in der finalen Version nicht für Kunden in der EU verfügbar sein. Was bleibt, sind wenige Anpassungen wie die neue Möglichkeit, Fenster effektiver auf dem Bildschirm anzuordnen.

macOS Sequoia wird im Herbst für alle Nutzer als finales Update zur Verfügung stehen.

Wie läuft die Public Beta bei euch?

