iPhone SE 4: Neuauflage schon Anfang 2025?

Ein neues iPhone SE ist womöglich näher als gedacht: Apple könnte schon im Herbst die Massenproduktion einleiten. Das Gerät könnte dann zum chinesischen Neujahr in den Handel kommen. Beim iPhone SE 4 wird es sich dem Vernehmen nach um eine deutlich aufgefrischter und zeitgemäßere Version handeln, die auch mit Face ID kommen soll.

Die Einführung eines neuen iPhone SE ist womöglich nicht mehr allzu weit hin. Apple soll derzeit planen, schon im Herbst mit der Massenproduktion zu beginnen. Der Branchendienst The Information schreibt unter Berufung auf Quellen, die mit den Entwicklungen vertraut sein sollen, Apple werde mit der Massenfertigung im Oktober beginnen lassen.

Neues iPhone SE könnte Anfang kommenden Jahres starten

Apple würde das neue Modell somit nicht zu einem der üblichen Keynote-Termine vorstellen. Es wird spekuliert, dass das neue Modell möglicherweise passend zum chinesischen Neujahrsfest 2025 auf den Markt kommen könnte.

Das iPhone SE 4 wird ein großes Update

Das aktuelle iPhone SE ist ein trauriger Aufguss eines Designs von 2017. Der Nachfolger wird allen Prognosen nach eine deutliche Auffrischung. Touch ID wird durch Face ID ersetzt, Apple wird auch USB-C einbringen das Display soll 6,1 Zoll messen und durch ein OLED-Panel gebildet werden.

Apple wird aber wohl nur eine Hauptkamera einbauen. Was von jüngsten Gerüchten zu halten ist, Apple könnte sich am Design des noch kommenden iPhone 16 bedienen, ist schwer zu sagen. Realistischer erscheint eine Anlehnung an das bereits ältere iPhone 14.

Hinsichtlich des Preises herrscht ebenfalls noch weitgehende Unklarheit. Allzu günstig wird Apple den Preis aber wohl nicht ansetzen, es gibt aber wohl Hoffnung darauf, dass man unter der Marke von 600 Dollar bleiben möchte.

