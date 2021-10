Home Betriebssystem macOS Monterey: Diese Features kommen nicht für Intel-Macs

macOS Monterey: Diese Features kommen nicht für Intel-Macs

macOS Monterey ist da und das Update bringt eine Reihe neuer Funktionen. Nicht alle sind allerdings auf allen Modellen verfügbar. Verschiedene Features bleiben den Modellen mit Apple Silicon vorbehalten, von denen es inzwischen eine ganze Menge gibt. Teils ist das nachvollziehbar, teils aber auch sicher Teil der Vertriebsstrategie.

macOS Monterey kann jetzt geladen werden. Die neue Systemversion steht seit gestern für alle Nutzer kompatibler Macs zum Download bereit. Monterey kommt mit einigen neuen Features, doch nicht alle Neuerungen stehen allen Nutzern zur Verfügung. Nutzer mit Intel-Macs müssen einige Abstriche machen.

Was auf Intel-Macs alles nicht läuft

Der Porträtmodus kommt jetzt auch für Facetime und zeichnet den Hintergrund des Mac-Nutzers unscharf – allerdings: Nur am Apple Silicon-Mac.

Die Karten-App am Mac hat ebenfalls Neuerungen erhalten. Die interaktive Ansicht macht die Welt zu einem drehbaren Globus, der von oben aus betrachtet werden kann. Zudem sind neue Detailansichten bestimmter Regionen und Metropolen wie London, San Francisco oder Los Angeles hinzugekommen. Auch diese zusätzlichen Modi in Karten stehen nur auf M-Serie-Macs zur Verfügung.

Durch das Zusammenfügen verschiedener Aufnahmen können neue, AR-inspirierte fotorealistische Bilder erstellt werden. macOS Monterey bietet hierfür eine Systemfunktion, die den Prozess vereinfacht und beschleunigt. Das geht einerseits am Apple Silicon-Mac und andererseits am Intel-Mac, der allerdings wenigstens 16 GB Arbeitsspeicher und vier GB VRAM aufweisen muss, was nur auf wenige Konfigurationen zutrifft.

Die Diktieren-Funktion kann unter macOS Monterey auch offline genutzt werden, was den Datenschutz stärkt, sowie ohne zeitliches Limit. Beides geht am Intel-Mac nicht, hier ist das Diktat zudem auf maximal eine Minute beschränkt. Auch die verbesserte Sprachausgabe von Texten in weiteren skandinavischen Sprachen ist nur am M-Series-Mac verfügbar.

Live Text sollte zunächst auch nur für den Apple Silicon-Mac kommen, immerhin: Hier hat Apple nachgebessert und bietet das Feature jetzt auf Abruf auch auf Intel-Systemen an.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!