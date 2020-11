Home Apple AppSalat: Diese Apps wurden bereits für den M1-Chip angepasst

AppSalat: Diese Apps wurden bereits für den M1-Chip angepasst

Seit 12. November steht macOS Big Sur zum Download bereit. Das nahmen wir uns zum Anlass, um einige Apps zu suchen, die bereits auf die neue Version und auch für den M1-Prozessor angepasst wurden. Diese Apps wollen wir im heutigen AppSalat kurz vorstellen.

MindNode

Die bekannte Mind-Mapping-App MindNode wurde bereits komplett für macOS Big Sur und den neuen Apple Silicon optimiert. Das merkt man bereits beim App-Icon und beim aktualisierten Design. Auch stehen die neuen Widgets jetzt auf dem Mac zur Verfügung. Das sind dieselben wie auf dem iPhone und dem iPad.

MindNode gibt es kostenlos im App Store für iPhone, iPad und den Mac. Ein Abonnement für 2,99 Euro pro Monat oder 21,99 Euro pro Jahr schaltet alle Features frei. Alternativ kann man die App über Setapp beziehen und das Abo so umgehen.

Screens 4

Screens 4, die VNC-App zum Steuern eines anderen Macs, bietet zwar keine Widgets, dafür den Support für M1-Macs und das neue Design. Auch das aktualisierte App-Icon im Big-Sur-Style fehlt natürlich nicht. Einige Verbesserungen kamen auch mit dem großen Update. Unter anderen merkt sich die App nun, wenn eine Verbindung im Vollbildmodus geschlossen wurde, sodass sie beim nächsten Mal wieder so geöffnet werden kann.

Screens findet ihr im App Store (iPhone und iPad) für 21,99 Euro und im Mac App Store für 32,99 Euro.

LookUp

Wer unser App-Review zu LookUp gelesen hat, weiß, dass wir besonders von der auf Catalyst basierenden Mac-Version begeistert waren. Für macOS Big Sur verbesserte der Entwickler die App noch weiter. App-Icon und Aussehen harmonieren nun mit dem Rest des Betriebssystems und die Ansicht für die Wort-Sammlungen wurde ein wenig überarbeitet. Und für das neue Kontrollzentrum bietet die App ab sofort Widgets.

LookUp bekommt ihr für iPhone und iPad zu einem Preis von 6,99 Euro und für den Mac für 10,99 Euro.

Pastel

Pastel ist für alle Designer, Künstler und Entwickler interessant. Das Tool bewahrt Farbpaletten für einen auf. Erwähnenswerte Neuerungen gibt es aber auch hier nicht. Einzig und allein das Design und das App-Icon wurde für die neue Version von macOS aktualisiert. Auch die Widgets, die schon für iPhone und iPad verfügbar sind, haben es auf den Mac geschafft.

Pastel ist ein kostenloser Download im App Store für iPhone, iPad und den Mac.

Ulysses

Auch Ulysses läuft bereits flüssig auf Big Sur und M1-Macs. Widgets hat die App auch weiterhin nicht, dafür integrierten die Entwickler Dinge wie die neue Seitenleiste oder das neue Aussehen. Auch das App-Icon ist neu, es sieht nun aus wie das für iOS und iPadOS. Hier hört es allerdings nicht auf, die App bekam auch neue Features wie den Editorfokus, bei dem während dem Schreiben alles bis auf den aktuellen Text verschwindet, spendiert.

Ulysses könnt ihr kostenlos aus dem App Store laden. Für die Verwendung müsst ihr das Abo buchen, das 5,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr kostet.

Darkroom

Darkroom, ein Tool zur Foto- und Videobearbeitung, kennen wir bereits am iPhone und am iPad. Erstmals kommt die App dank Catalyst auf den Mac und implementiert alles, was man sich von einer modernen Mac-App wünschen kann. Und natürlich verträgt sich Dark Room mit dem Apple Silicon.

Darkroom ist im App Store für iPhone, iPad und Mac verfügbar. Darkroom+, das alle Funktionen und Werkzeuge freischaltet, kostet 4,49 Euro pro Monat, 21,99 Euro pro Jahr oder einmalig 54,99 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!