Neben iOS 26 hat Apple heute auch die übrigen großen Updates für alle Nutzer kompatibler Geräte veröffentlicht. So ist nun auch macOS 26 Tahoe verfügbar, ebenso wie watchOS 26, visionOS 26 und weitere Aktualisierungen.

Apple hat am heutigen Montagabend nicht nur das Update auf iOS 26 veröffentlicht. Auch die Aktualisierung auf macOS 26 wurde für alle Nutzer veröffentlicht. Der Download der neuen Version, die den Namen Tahoe trägt, kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden. Noch mehr als am iPhone ist auch hier zu empfehlen, vor der Aktualisierung ein aktuelles Backup zu erstellen, etwa mit Apples eigener Lösung Time Machine. Bei einer großen Aktualisierung kann immer etwas schief gehen, das es erforderlich macht, auf einen Systemstand von vor dem Update zurückzukehren.

Neues Design auch am Mac und weitere Updates

macOS 26 Tahoe bringt das neue Liquid Glass auch auf den Mac, das mit iOS 26 auf das iPhone gelangt. Zudem werden noch einige weitere Features eingeführt, die auch Bestandteil des Updates auf iOS 26 sind.

Neben iOS und macOS 26 sowie iPadOS 26 wurden heute Abend auch watchOS 26 unter anderem mit einem neuen interaktiven Trainingsmodus und neuen Zifferblättern und visionOS 26 für alle Nutzer veröffentlicht. Die HomePod-Software springt ebenfalls auf die Version 26. Und zuletzt hat Apple auch das Update auf tvOS 26 veröffentlicht. Dieses Update bringt das neue Design auch auf den Fernseher und beinhaltet eine überarbeitete Apple TV-App mit neuen Funktionen.