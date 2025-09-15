Im Zusammenhang mit iOS 26 kommt von Apple ein ungewöhnlicher Hinweis: Das Update könne den Akku des iPhones übermäßig schnell leeren, zumindest vorübergehend, darauf weist der Hersteller sogar in den Notizen zum Update hin. Genauer geht Apple in einem neuen Supportartikel auf dieses Thema ein.

Mit der Veröffentlichung von iOS 26 weist Apple iPhone-Nutzer darauf hin, dass es nach der Installation des neuen Betriebssystems kurzfristig zu einer spürbaren Belastung von Akku und Leistung kommen kann. Das sei normal, da im Hintergrund Prozesse wie die Daten- und Dateisortierung für die Suche, das Herunterladen neuer Assets sowie App-Updates ablaufen.

iOS 26 kann die Performance drücken

In einem neuen SupportdDokument erklärt Apple außerdem, dass neue Funktionen zusätzliche Ressourcen beanspruchen können, was sich in einem „leichten Einfluss“ auf Performance und Batterielaufzeit bemerkbar machen könne. „Unmittelbar nach einem großen Update können Nutzer eine temporäre Verschlechterung der Akkulaufzeit und thermischen Leistung feststellen“, heißt es.

Das Unternehmen betont, dass Hardware und Software so entwickelt würden, dass trotz neuer Funktionen eine gute Gesamtleistung gewährleistet sei. Die Optimierung erfolge kontinuierlich über weitere Updates.

Hintergrund der Veröffentlichung dürfte sein, dass nach größeren Updates regelmäßig Beschwerden über sinkende Akkulaufzeiten aufkommen. Erstmals hat Apple mögliche Ursachen so ausführlich in die Release Notes aufgenommen. Das Support-Dokument gilt allgemein für iOS- und iPadOS-Versionen, nicht nur für iOS 26.

Wir sind gespannt auf eure Erfahrungsberichte zu Beeinträchtigungen von Akkulaufzeit und Geschwindigkeit eurer Geräte unter iOS 26.