13. Tag im 2025er Countdown: Dieses Mal „Criminal Squads 2“ für 4,99 Euro mitnehmen

Nachdem es gestern schaurig zur Sache ging, geht es heute richtig schön schnörkellos und kompromisslos zur Sache. Gerade Butler kommt als gnadenloser Polizist zurück, Fans des gepflegten Actionkinos kommen hier also auf ihre Kosten.

Tag 13 im 2025er Countdown

Es ist noch nicht lange her, dass FBI-Ermittler Nick Flanagan (Gerard Butler) sich eingestehen musste, dass nicht er gewonnen hat, sondern der nerdige Gangster-Handlanger Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.). Dieser hat den großen Coup von Anfang an geplant und konnte sich am Ende mit jeder Menge Kohle aus dem Staub machen. Das will Flanagan natürlich nicht auf sich sitzenlassen. Der grimmige Cop bekommt heraus, dass sich Donnie einer neuen Crew angeschlossen hat, die erneut einen spektakulären Coup plant: Das World Diamond Center, eine Börse für die kostbaren Edelsteine im niederländischen Antwerpen, soll in Zusammenarbeit mit der berüchtigten Panther-Mafia ausgeraubt werden. Flanagan begibt sich also nach Europa und mit auf die Jagd nach Donnie, wird dabei jedoch unerwarteter Teil des verbrecherischen Geschehens.

„CRIMINAL SQUAD 2 Trailer German Deutsch (2025)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

-> Hier geht es zum Angebot

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.