Das seht ihr bei Netflix im Oktober 2025

Das Wetter hat sich in der vergangenen Woche doch stark der Jahreszeit angepasst, es wird kalt und trüber. Doch bei Netflix wird im kommenden Monat keine Langeweile aufkommen, die Neuheiten sind nun verfügbar. Wir geben einen Überblick.

Die Neuheiten

Wer generell ein Faible für Serien hat, dürfte auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. So startet unter anderem die vierte Staffel von „The Witcher“, die jedoch auf Henry Cavill in der Hauptrolle verzichten muss. Anbei die Neuheiten:

Die neuen Dokumentationen

Ab dem 02. Oktober

Rockstar: Duki, from the end of the world: Der argentinische Trap-Star Duki gibt in dieser Dokumentation einen Einblick in seine Vergangenheit – von früheren Rap-Battles bis zu seinem Aufstieg zum Hitschreiber.

Ab dem 03. Oktober

Rhythm + Flow: Nouvelle École – und dann? Diese Doku dreht sich um das Leben nach „Rhythm + Flow Frankreich“ von einigen der kultigsten Teilnehmer und ihren Bemühungen, die Rap-Szene zu erobern.

Monster: The Ed Gein Story: Die schockierende Geschichte von Ed Gein, dem berüchtigten Mörder und Grabschänder, der viele der bekanntesten Filmkiller Hollywoods inspirierte.

Ab dem 07. Oktober

True Haunting – Wahre Horrorgeschichten: Mithilfe von eindringlichen Nachstellungen und aktuellen Interviews zeigt diese unheimliche Serie paranormale Begegnungen aus der Perspektive derer, die sie erlebt haben.

Ab dem 09. Oktober

Victoria Beckham :Die Spice-Girl-Ikone und erfolgreiche Designerin gewährt während der Vorbereitung auf die Pariser Fashion Week persönliche Einblicke in ihr Londoner Atelier.

Ab dem 10. Oktober

Mein Vater, der BTK-Killer: Der BTK-Killer führte ein abscheuliches Doppelleben. In dieser True-Crime-Doku erzählt seine Tochter ihre erschreckende Geschichte.

Ab dem 17. Oktober

The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen: In dieser Doku über Angst, Vorurteile und das „Stand Your Ground“-Gesetz zeigen Polizeiaufnahmen den tragischen Höhepunkt eines langjährigen Nachbarschaftsstreits.

Weißes Meer: Die surreale Story von Rabo de Peixe Im Juni 2001 wurden an der Küste eines portugiesischen Dorfes Hunderte Kilo Kokain angespült. Diese Doku zeigt die Folgen auf das Leben der dortigen Bevölkerung.

Ab dem 21. Oktober

Who Killed the Montreal Expos?: Eine detaillierte Untersuchung des Niedergangs der Montreal Expos, Kanadas erstem Major-League-Baseball-Team – und wer letztendlich dafür verantwortlich war.

Ab dem 22. Oktober

Mob War: Philadelphia vs. The Mafia: Diese fesselnde True-Crime-Serie handelt vom brutalen Mafiakrieg zwischen John Stanfa und Joey Merlino, der im Philadelphia der 1990er für Blutvergießen sorgte.

Ab dem 28. Oktober

Babo – Die Haftbefehl-Story: Persönliche Interviews mit Haftbefehl und denen, die ihm nahestehen, enthüllen die Geschichte der Deutschrap-Ikone auf brutal ehrliche Weise.

Nightmares of Nature: Lost in the Jungle: In dieser Dokuserie entfalten sich schaurige Geschichten des Überlebens, die das Drama, die Gefahren und die Schönheit der Natur aus der Perspektive ihrer Beute zeigen.

Ab dem 30. Oktober

Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will: Seltene Videos und exklusive Interviews zeigen das Talent, die Opfer sowie die öffentliche und private Seite des ikonischen Sängers und Komponisten Juan Gabriel.

Aileen: Queen of the Serial Killers: Aileen Wuornos bleibt als weibliche Serienmörderin ein Sonderfall. Von Missbrauch in der Kindheit bis zu Enthüllungen im Todestrakt, diese Doku beleuchtet ihr Leben und ihre Taten.

Die neuen Reality-Inhalte

Ab dem 01. Oktober

Love Is Blind: Season 9: Singles in Denver wagen den Sprung in die Kabinen, trotzen Wendungen und Dreiecksbeziehungen – und suchen die große Liebe, ohne sich vorher je gesehen zu haben.

Ab dem 08. Oktober

Is it Cake? Halloween: Cake oder Fake? Süßes oder Saures? In dieser Sonderedition der erfolgreichen Backwettbewerbsserie zaubern talentierte Bäckerinnen hyperrealistische Halloween-Torten.

Ab dem 28. Oktober

Physical: Asia: Elitesportler aus Asien unterziehen sich harten körperlichen Prüfungen und kämpfen um den Sieg für ihr jeweiliges Land. Am Ende kann nur eine Flagge siegen.

Ab dem 31. Oktober

Rhythm + Flow France: Season 4: Das Duell ist eröffnet! Die Teams der Rap-Legenden SCH und SDM treten in neuen Challenges gegeneinander an und Mitglieder beider Seiten kämpfen um die eine Chance auf Ruhm.

Die neuen Serien

Ab dem 1. Oktober

RIV4LRIES: An einer Schule in Pisa herrschen die „coolen Kids“ schon immer und unangefochten – bis die Neue, Terry, mit forschen Ideen neue Rivalitäten entfacht.

Ab dem 02. Oktober

The Game: You Never Play Alone: Eine karrierebewusste Spieleentwicklerin wehrt sich gegen frauenfeindliche Erwartungen, nachdem sie online und im echten Leben brutalen Angriffen ausgesetzt wird.

Dudes: Vier enge Freunde in ihren 40ern geben ihr Bestes, um sich in einer Welt der neu definierten Maskulinität zu behaupten. Doch das macht die Sache nur noch schlimmer.

Ab dem 03. Oktober

The New Force: Ein Polizeibezirk im Schweden der 1950er-Jahre unternimmt mit der Einführung von Polizistinnen ein gewagtes Experiment gegen den Personalmangel – nach wahren Ereignissen.

Old Dog, New Tricks: Der finanziell angeschlagene Tierarzt Antón nimmt einen Job in einer Luxus-Tierhandlung an. Hier behandelt er statt Nutztiere verwöhnte Hündchen und verkauft teure Leckerlis.

Genie, Make a Wish: Nach 1000 Jahren kehrt ein glamouröser Lampengeist zurück, um einer ernsten Frau Wünsche zu erfüllen. Kann er ihre Alltagswelt in eine der Liebe und Fantasie verwandeln?

Ab dem 04. Oktober

Ranma1/2: Season 2 :Das Chaos im Tendo-Dojo geht weiter, als Akane und Ranma einer Verlobten mit Pfannenwender, einem zornigen Rivalen und einem lüsternen Kampfkunstmeister begegnen.

Ab dem 08. Oktober

Néro the Assassin: Frankreich, 1504. Ein Attentäter auf der Flucht entdeckt seine lang verschollene Tochter, was ihn vor die Wahl stellt, sich selbst oder sie – und die Welt – zu retten.

Ab dem 9. Oktober

Boots: Ein unbeliebter Teenager tritt spontan dem U.S. Marine Corps bei. Als Teil einer bunt gemischten Truppe findet er nicht nur seine neue Bestimmung, sondern auch neue Freunde.

The Resurrected: Zwei trauernde Mütter erwecken aus Rache einen Betrüger wieder zum Leben – doch als schmerzliche Wahrheiten ans Licht kommen, rückt Gerechtigkeit in weite Ferne.

Ab dem 10. Oktober

Old Money: Nihals privilegiertes Leben gerät ins Wanken, als ein Selfmade-Tycoon mit einem Gespür für Geld – und noch schärferem Sinn für Liebe – Istanbuls Elite aufmischt.

Ab dem 11. Oktober

Typhoon Family: Während der Finanzkrise 1997 erbt ein sorgloser Sohn das angeschlagene Unternehmen seines Vaters und entwickelt sich vom chaotischen Jugendlichen zum Nachwuchschef.

Ab dem 14. Oktober

Splinter Cell: Deathwatch: In der Schattenwelt der Spionage ist Sam Fisher ein Gerücht und eine Legende zugleich. Nach seiner Rückkehr soll er mit einer neuen Agentin eine globale Verschwörung aufdecken.

Ab dem 15. Oktober

No One Saw Us Leave: In dieser Dramaserie nach einer wahren Begebenheit kämpft eine Frau inmitten einer schwierigen Trennung um ihre Kinder, die von ihrem Mann entführt wurden.

Ab dem 16. Oktober

Diplomatische Beziehungen: Staffel 3: Gefangen in einer stürmischen Phase der Krisendiplomatie hat Kate mit einer schwachen neuen Regierung und einer tödlichen Bedrohung mit weitreichenden Folgen zu kämpfen.

Romantics Anonymous: Eine talentierte Chocolatière, die keinen Augenkontakt halten kann und ein Süßwarenerbe, der nicht angefasst werden will, setzen gegenseitig ihre Ängste außer Kraft.

Ab dem 17. Oktober

Turn of the Tide: Season 2: Als alte Freunde und Feinde nach Rabo de Peixe zurückkehren, haben sich die Machtverhältnisse über den Drogenhandel verändert und neue Konkurrenz hervorgebracht.

Ab dem 22. Oktober

The Monster of Florence: Während Paare einem Serienmörder zum Opfer fallen, wird ein Fall aus dem Jahr 1968 genauer untersucht, der endlich Aufschluss über den Täter geben könnte.

Ab dem 23. Oktober

Nobody Wants This: Season 2: Joannes und Noahs stürmische Beziehung wird noch turbulenter, als sie sich mit Familiendramen, beruflichem Stress und einer wichtigen Frage auseinandersetzen müssen.

Ab dem 25. Oktober

The Dream Life of Mr. Kim Erzählt die Geschichte von Manager Kim, einem Mann mittleren Alters, der in einem Augenblick alles verliert, was ihm einst wichtig war. Nach einer langen Reise entdeckt er schließlich sein wahres Ich, jenseits seiner Rolle als Abteilungsleiter in einem großen Unternehmen.

Ab dem 27. Oktober

The Asset: Als die verdeckte Agentin Tea in ein Verbrecherimperium eindringt, wankt sie zwischen ihrer Mission und dem Wunsch, einer Frau zur Flucht zu verhelfen.

Ab dem 29. Oktober

Rulers of Fortune Ein junger Mann will es in der Glücksspiel-Unterwelt von Rio nach oben schaffen. Doch er hat nicht mit dem gefährlichen Spiel aus Betrug, Lust und Blut gerechnet, das ihn erwartet.

Ab dem 30. Oktober

The Witcher: Season 4: Nach den schockierenden Ereignissen in der dritten Staffel, folgt die vierte Staffel den unterschiedlichen Wegen von Geralt, Yennefer und Ciri die getrennt voneinander, den vom Krieg verwüsteten Kontinent mit seinen vielen Dämonen durchschreiten müssen.

Son of a Donkey: Theo überlegt, wie er sein beschlagnahmtes Auto zurückbekommen kann. Sein todkranker Vater schreckt indes vor nichts zurück, um sich eine neue Niere zu beschaffen.

Amsterdam Empire Als Jacks Affäre ans Licht kommt, schmiedet seine Frau Betty einen Plan, ihm das abzunehmen, was ihm am meisten am Herzen liegt: sein Coffeeshop-Imperium The Jackal.

Breathless: Season 2: Im Zuge der Privatisierung erhält das Krankenhaus eine neue Leitung und dem Personal wird noch mehr abverlangt. Derweil kämpfen Patricia und Jésica um ihr Leben.

Ab dem 31. Oktober

Bad Influencer: Eine alleinerziehende Mutter, die Luxustaschen fälscht, verbündet sich mit einem Influencer-Genie, um ihre Taschen zu verkaufen und ihre Schulden abzutragen.

Die neuen Filme

Ab dem 01. Oktober

French Girl – Ein Tisch für drei: Der Heiratsantrag des New Yorkers Gordon schlägt fehl, als seine Freundin Sophie ein attraktives Jobangebot in Quebec bekommt – bei ihrer Ex, einer Starköchin.

Ab dem 02. Oktober

Steve: An einem intensiven Tag versucht der Leiter einer Reformschule, seine Schüler im Zaum zu halten, während er mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.

Delirium: Ein Mann zieht nach einem Aufenthalt in einer psychiatrische Anstalt in das Haus seiner verstorbenen Eltern ein und hat schon bald den Verdacht, dass es spukt.

Willkommen im Wunder Park: Als die fantasievolle June erfährt, dass der Vergnügungspark ihrer Träume tatsächlich existiert – und in Gefahr ist –, begibt sie sich auf ein fantastisches Abenteuer, um ihn zu retten.

Ab dem 08. Oktober

Caramelo: Nach einer lebensverändernden Diagnose findet ein aufstrebender Koch in dieser rührenden Dramedy dank eines außergewöhnlichen Vierbeiners neuen Mut.

Ab dem 10. Oktober

The Woman in Cabin 10: Auf einer Luxusyacht beobachtet eine Reporterin, wie jemand über Bord geht. Als ihr niemand glaubt, riskiert sie ihr eigenes Leben, um die Wahrheit aufzudecken.

Swim to M:e Eine Haushaltshilfe und das Mädchen in ihrer Obhut entwickeln über einen turbulenten Sommer hinweg eine enge Bindung, bis es zu einer tragischen Wende kommt.

Die drei ??? und der Karpatenhund: Während drei junge Detektive eine Wohnung untersuchen, in der es angeblich spukt, wird eine wertvolle Skulptur gestohlen – und das Trio macht sich auf die Tätersuche.

Ab dem 14. Oktober

Everybody Loves Me When I’m Dead: Zwei Bankangestellte stehlen ein Vermögen vom Konto verstorbener Kundschaft und verärgern unwissentlich ein paar gefährliche Kriminelle, die das Geld vermissen.

Ab dem 15. Oktober

Inside Furioza: Nach einem Mord übernimmt Golden als neuer Anführer die berüchtigte Furioza-Gang und richtet schon bald seinen Fokus auf grenzüberschreitende Aktionen.

Ab dem 16. Oktober

The Time That Remains: Eine ältere Frau lässt ihre Romanze mit einem geheimnisvollen, alterslosen Liebhaber neu aufleben, doch die Polizei ist kurz davor, ihr dunkles Geheimnis aufzudecken.

Ab dem 17. Oktober

She Walks in Darkness: Eine Polizistin lässt alles hinter sich, um sich als Mitglied der ETA auszugeben, und setzt ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die Verstecke der Terrorgruppe in Südfrankreich zu finden.

Good News: Ein Flugzeug wird entführt, und die Zuständigen am Boden versuchen alles, um die Fluggäste zu retten. Mitten in diesem Psychokonflikt wird eine geheime Mission gestartet.

27 Nights Als eine Frau von ihren Töchtern in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, muss eine Fachkraft bewerten, ob sie einfach nur ihr Leben genießen will.

Ab dem 20. Oktober

Der Spitzname: Eine Hochzeit in den Alpen gerät ins aberwitzige Chaos, als das Sensibilitätstraining des Bräutigams ungewollt eine Reihe hitziger Familienstreitigkeiten auslöst.

Ab dem 23. Oktober

The Elixir: Durch ein Elixir werden Untote auf eine Kleinstadt losgelassen. Eine zerstrittene Familie muss inmitten des Kollapses ihrer Heimatstadt gemeinsam ums Überleben kämpfen.

Ab dem 24. Oktober

A HOUSE OF DYNAMITE Als eine einzelne, nicht zuordenbare Rakete auf die Vereinigten Staaten zusteuert, beginnt ein brisanter Wettlauf um die Verantwortlichkeit und angemessene Reaktion.

Ab dem 25. Oktober

Lucifer: Von seiner Existenz als Fürst der Hölle gelangweilt, zieht der Teufel nach Los Angeles, wo er einen Nachtklub eröffnet und dem Morddezernat unter die Arme greift.

Die neuen Animes

Ab dem 09. Oktober