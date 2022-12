Home Mac MacBooks aus Vietnam: Apple treibt Loslösung von China voran

Apple wird demnächst erstmals MacBooks in Vietnam fertigen. Als Teil der Bemühungen des Konzerns, unabhängiger von China zu werden, setzt Apple auch auf Vietnam als Fertigungsstandort für einige seiner Produkte, in dem asiatischen Land findet man allerdings nicht die idealen Möglichkeiten.

Apple treibt seine Diversifizierung der Fertigung weiter voran. Erstmals sollen auch MacBooks in Vietnam gefertigt werden, wie aktuell asiatische Wirtschaftsmedien berichten. Bislang werden nur Zubehörprodukte wie die AirPods und seit kurzem die Apple Watch in begrenztem Umfang in dem Land gebaut.

Der Bericht zitiert Quellen aus der Industrie, wonach Apple seinen größten Fertiger Foxconn aufgefordert hat, ab Mai MacBooks in Vietnam zu produzieren.

Aufbau neuer Fertigungskapazitäten

Foxconn hatte im Januar 2021 die Erlaubnis zur Errichtung einer Fabrik in Vietnam erhalten, das Investitionsvolumen liegt bei 270 Millionen Dollar und der Standort sollte von Fukang Technology aufgebaut werden.

In der Fabrik sollen iPads und Macs gefertigt werden, heißt es. Sie wird in der Provinz Bac Giang im Norden des Landes gebaut. Am neuen Standort von Foxconn möchte Apple pro Jahr acht Millionen Millionen iPads und Mac produzieren.

Aktuell ist noch nicht klar, welche MacBook-Modelle Foxconn im Auftrag von Apple in dem neuen Standort bauen wird. Die Lieferkette des MacBooks ist komplexer als die anderer Produkte, daher war es schwieriger für die Auftragsfertiger, die Produktion an Standorte außerhalb von China zu verlagern. Eine weitgehende Unabhängigkeit von China ist allerdings noch in weiter Ferne. In dieser Meldung hatten wir zuletzt über Apples Pläne berichtet, sich aus dem Gravitationsfeld der Werkbank der Welt zu lösen.

