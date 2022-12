Home Apple Krank zur Arbeit: iPhone-Bandarbeiter sollen mit Corona in die Fabrik

Krank zur Arbeit: iPhone-Bandarbeiter sollen mit Corona in die Fabrik

In iPhone City läuft die iPhone-Produktion wieder an. Doch die größte iPhone-Fabrik der Welt liegt nach den jüngsten Ausfällen weit hinter Plan. Um die Rückstände aufzuholen, sollen die Mitarbeiter nun offenbar auf Kosten ihrer Gesundheit arbeiten.

Apple erlebt das schlechteste Weihnachtsgeschäft seit Jahren: Die Nachfrage ist hoch, die Liefersituation schlecht. Die Apple-Aktie leidet seit Wochen unter einer beschränkten Verfügbarkeit des iPhone 14 und Analysten der Großbanken senken ihre Kursziele und Umsatzerwartungen angesichts immer neuer Produktionsausfälle in China. Immerhin, iPhone City kann wie berichtet seit kurzem formell wieder mit voller Kapazität arbeiten, doch das Werk mit seinen 200.000 Mitarbeitern liegt tief im roten Bereich seiner geplanten Fertigungsquote.

Foxconn fährt die Produktion im Gewaltverfahren wieder hoch und geht unangenehme Schritte, um die Fertigung möglichst ohne Ausfälle laufen zu lassen.

Corona-positiv? Trotzdem weiter arbeiten

Mitarbeitern im Werk in Zhengzhou sei geraten worden, sich nicht auf Corona testen zu lassen, berichten Arbeitsschutzvertreter. Die Beschäftigten können bei der Arbeit Masken tragen, in den Schlafsälen komme es jedoch weiter zu Ansteckungen. Dort schlafen je acht Mitarbeiter in einem Raum.

Sieben Beschäftigte berichteten, sich vermutlich dort angesteckt zu haben.

In der Fabrik komme es massenhaft zu Ansteckungen, dennoch werden Mitarbeiter mit Symptomen wie Fieber und Erschöpfung angehalten, weiter zu arbeiten, schilderten mehrere Beschäftigte ihre Erfahrungen. Auch Vorarbeiter haben sich demnach angesteckt und in sichtlich angeschlagenem Zustand in die Werkshallen geschleppt.

Sollten sich diese Beschreibungen der Vorgänge bestätigen, ist mit neuem Ungemach in iPhone City zu rechnen. Allerdings scheint die chinesische Führung zuletzt die öffentliche Linie zu verfolgen, dass Corona harmlos wie eine simple Erkältung ist. Nach Aufhebung vieler der Corona-Maßnahmen wird von Beobachtern angesichts einer schlagartig steigenden Krankheitslast mit einer Überforderung des Gesundheitssystems in China gerechnet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!