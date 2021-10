Home Daybreak Apple MacBook Pro ohne Touch Bar, aber mit Notch? | MagSafe Duo lädt Apple Watch S7 langsam | iPad Pro-Zubehör von Pitaka getestet – Daybreak Apple

MacBook Pro ohne Touch Bar, aber mit Notch? | MagSafe Duo lädt Apple Watch S7 langsam | iPad Pro-Zubehör von Pitaka getestet – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heute also stellt Apple seine neuen MacBook-Modelle vor. Und wie zumeist vor dem Start eines neuen Produkts, mehren sich auch hier wieder die Gerüchte der letzten Stunden und Minuten. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird heute Abend seine neuen Modelle des MacBook pro vorstellen, wir werden euch natürlich über die neuen Produkte informiert halten. Die Last Minute-Gerüchte haben sich auch dieses Jahr wieder mit dem Start des neuen Gadgets verdichtet. Bloomberg geht etwa von einer Ausstattung mit 64 GB Arbeitsspeicher und einem Wegfall der Touch Bar aus, mehr dazu hier.

Ohne Touch Bar, dafür mit Notch?

Während die Touch Bar entfällt, könnte etwas anderes am neuen MacBook Pro Einzug halten: Die Notch. Diese soll die Displays der neuen Modelle zieren, was bei euch zu gemischten – aber mehrheitlich eher kritischen Reaktionen führte.

MagSafe Duo kann die Apple Watch Series 7 nicht schnell laden

Das Ladegerät MagSafe Duo kann das iPhone und die Apple Watch gleichzeitig aufladen und kostet nur schlanke 149 Euro. Den neuen Schnellademodus für die neue Apple Watch Series 7 unterstützt der Charger allerdings nicht, mehr dazu hier.

Zubehör von Pitaka für das iPad Pro im Test

Wir haben einige praktische Zubehörartikel von Pitaka für das iPad Pro getestet: Wie uns der Ständer, das Case und der Displayschutz von Pitaka gefallen haben, lest ihr in unserem Review.

Praktische Apps und Updates

In unserer neuesten Ausgabe des AppSalat informieren wir euch über jüngste Updates populärer Apps im App Store, so erhält etwa 1Password neue Funktionen und das Publizieren von Tabs in Safari wird mittels einer Erweiterung wird möglich.

Und damit darf ich euch einen entspannten Montag und heute Abend eine interessante Keynote wünschen – die hoffentlich ebenfalls entspannt bleibt – für uns.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!