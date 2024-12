Home Gerüchte MacBook Pro: Notch verschwindet, Mobilfunk kommt

MacBook Pro: Notch verschwindet, Mobilfunk kommt

Apples Mac-Lineup ist aktuell stark wie nie. Für vergleichsweise wenig Geld bekommt man mit dem M4-Chipset einiges an Leistung. Zwei Punkte führen Kritiker aber immer wieder an, wenn es um mögliche Mankos geht. Beide will Apple wohl in einer der nächsten MacBook Pro-Generationen angehen.

Das MacBook Pro soll bald mit Apples eigenem 5G-Modem ausgestattet werden. Damit wäre es der erste Mac, der sich selbst mit Mobilfunk versorgen kann. iPhone, Apple Watch und sogar das iPad können das bereits lange. Beim Mac wartet Apple unverständlich lange, mit dem eigenen Modem scheint das Feature endlich real zu werden. Das zumindest berichtet Mark Gurman von Bloomberg.

Lässt Apple bald die Notch verschwinden?

Eine weitere Neuerung, die in den gleichen Zeitrahmen fallen könnte, ist Apples langsamer Abschied von der Notch. Schon beim iPhone ist der Ausschnitt am oberen Displayrand seit dem iPhone 14 Pro Geschichte. Das MacBook Pro mit OLED-Display soll folgen und ebenfalls mit einem „Hole-Punch-Design“ ausgestattet werden. Das geht aus den Marktanalysen von Omdia hervor, über die wir gestern bereits berichteten. Denkbar ist hier eine ähnliche Funktionsweise wie beim iPhone. Hier setzt Apple auf die Dynamic Island.

Aktuell besitzen die Pro-MacBooks Displays mit mini-LED. Der Umstieg auf OLED wird für 2026 oder spätestens 2027 erwartet. Zeitgleich soll die Notch Platz für einen kleineren Ausschnitt machen und Apples eigenes 5G-Modem im Mac debütieren.

Gerüchten nach will Apple sein erstes eigenes Mobilfunk-Modem bereits im kommenden Jahr auf den Markt bringen.

