Wall Street Journal: Apple am besten geführtes Unternehmen der USA

Das Wall Street Journal hat US-Firmen nach ihrem Führungsstil bewertet und Apple als das am besten geführte Unternehmen gekürt. In den vergangenen vier Jahren hielt Microsoft den ersten Platz in diesem Ranking inne. 2024 reicht es nur noch für Platz 3.

Apple ist das am besten geführte Unternehmen der USA, meint zumindest das Wall Street Journal. 250 Unternehmen finden in der Liste Platz, Technologie-Unternehmen dominieren nicht nur die Top 10. Das Ranking ist zum Großteil auf Effizienz ausgelegt.

Verstorbener Managementguru liefert Kriterien

Das Wall Street Journal bewertet US-Unternehmen anhand von Kriterien, die auf den 2005 verstorbenen Peter Drucker zurück gehen. Der Wiener Ökonom und Unternehmensberater trug durch philosophische und praktische Arbeiten maßgeblich zu den modernen Wirtschaftswissenschaften bei.

Bei der Beurteilung der Unternehmen spielten die Kategorien Kundenzufriedenheit, Innovation, soziale Verantwortung, Mitarbeiterengagement und -entwicklung sowie Finanzkraft eine Rolle. Aus 842 Unternehmen suchte das Wall Street Journal die 250 besten heraus, Apple liegt auf Platz 1Das hier sind die Top Ten:

Apple: 92,1 Nvidia: 90,1 Microsoft: 88,8 Intel: 78,5 Mastercard: 75,7 Johnson & Johnson: 75,5 Procter & Gamble: 75,2 Alphabet: 74.2 Adobe: 73,9 Philip Morris International: 73,8

Das Punktesystem ist leider schlecht zu durchschauen. In den oben genannten Kategorien untersucht das Claremont Graduate University Drucker Institut 35 Indikatoren und rankt diese intern nach den Maßstäben des Ökonom.

