Home Betriebssystem iOS 18.2 und Co: Apple veröffentlicht einen neuen Release Candidate

iOS 18.2 und Co: Apple veröffentlicht einen neuen Release Candidate

Apple hat soeben einen neuen Release Candidate (RC) für iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, tvOS 18.2 und visioOS 2.2 veröffentlicht. Das geschieht nicht allzu oft, anscheinend gab es in der letzten Version noch zu viele und/oder schwerwiegende Fehler.

Eigentlich rechneten wir heute Abend mit dem Erscheinen von iOS 18.2 und Co in ihrer finalen Form. Doch daraus wird vorerst nichts. Nachdem bereits der erste Release Candidate am vergangenen Donnerstag ungewöhnlich spät kam – normalerweise veröffentlicht Apple montags oder dienstags – scheint dieser trotz Aufschub nicht fehlerfrei gewesen zu sein.

Neuer Release Candidate zögert Beta-Phase hinaus

Aus diesem Grund bessert Apple heute nach. Für iOS, iPadOS, macOS, tvOS und visionOS ist jeweils ein neuer Release Candidate erschienen. Sie hören auf diese Versionsnummern:

iOS und iPadOS 18.2: Version 22C151

macOS 15.2: Version 24C100

tvOS 18.2: Version 22K155

visionOS 2.2: Version 22N841

Dass Apple einen Release Candidate neu veröffentlicht, ist nicht ungewöhnlich, passiert aber auch nicht oft. Über die Hintergründe lässt sich nur spekulieren. Es ist davon auszugehen, dass Apple schwerwiegende Fehler gefunden hat und von einer verfrühten der nächsten Punkt-Updates Veröffentlichung absieht.

Ursprünglich war die Rede von einem fertigen Update früh im Dezember, Apfelpage berichtete. Nach der jetzigen Neu-Veröffentlichung der RCs kann sich der Prozess noch bis in die nächste Woche ziehen. Wir halten euch auf dem Laufenden, bis dahin lest ihr hier die aktuell bekannten Neuerungen der nächsten Punktupdates.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.