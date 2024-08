Home Mac MacBook Pro mit M4: Displays liegen im Zeitplan für Launch im Herbst

Apple fährt die Produktion für das erwartete MacBook Pro mit M4-Prozessor hoch. Ein Analyst berichtet, dass die Lieferkette genau im Zeitplan sei, um einen Start im vierten Quartal 2024 möglich zu machen.

Analyst Ross Young schrieb heute auf X (ehemals Twitter) an seine zahlenden Follower, dass Display-Paneele für das MacBook Pro M4 im Juli beziehungsweise August verschifft wurden und werden: Aufgrund vergangener Zeitpläne geht Young von einem Start Ende des Jahres aus.

Neues MacBook Pro auf Oktober-Event wahrscheinlich

Mitte September wird Apple neue iPhones und neue Apple Watches vorstellen. In der Vergangenheit ist es bereits öfter vorgekommen, dass zusätzlich im Oktober ein Event für Macs und iPads stattgefunden hat. So gehen wir auch in diesem Jahr davon aus, dass das neue MacBook Pro mit M4-Chip in zwei Größen im Oktober oder frühen November vorgestellt wird.

Der Anaylst sieht zudem wieder zwei Display-Größen. Wie im vergangenen Jahr wird es das neue MacBook Pro mit 14 und mit 16 Zoll Bildschirmdiagonale geben. Nähere Details zu Apples neuem Pro-Laptop gibt es bis dato noch nicht. Freut ihr euch auf das M4-MacBook Pro und was muss es besser machen als sein Vorgänger, um für euch interessant zu sein? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

