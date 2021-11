Home Mac MacBook Pro knapp: Lieferung teils erst 2022

MacBook Pro knapp: Lieferung teils erst 2022

Das neue MacBook Pro ist aktuell weltweit schwer zu kriegen. Wer heute bestellt, wird teilweise erst kommendes Jahr beliefert. Auch im Apple Retail Stores sind viele Modelle oft nicht mehr erhältlich.

Apple hat aktuell offenbar beträchtliche Probleme, das neue MacBook Pro (Affiliate-Link) an die Kunden zu bringen. Dabei mangelt es keinesfalls an der Nachfrage, diese ist sogar im Gegenteil ausgesprochen robust. Allerdings fehlt es an den Geräten. Käufer der neuen Modelle des MacBook Pro haben teils mit sehr langen Lieferzeiten zu kämpfen.

Wer heute etwa ein MacBook Pro bestellt, wird oft erst Anfang bis Mitte Dezember beliefert, doch es kann auch noch später werden. Einige Kunden haben nun Liefertermine bekommen, die bereits in das kommende Jahr fallen.

MacBook Pro mit Pech erst Anfang Januar

So ist etwa das MacBook Pro 14 Zoll mit M1 Max und 64 GB Arbeitsspeicher mit einer 512 GB fassenden SSD vielerorts erst Anfang Januar 2021 lieferbar. Auch eine Verfügbarkeit im Apple Retail Store zur Abholung der Geräte ist für verschiedene Konfiguration oftmals nicht gegeben.

Grund für die Einschränkungen ist die nach wie vor anhaltende Chipknappheit sowie mancherorts wieder einsetzende Restriktionen in der Lieferkette aufgrund der Corona-Pandemie. Apple hatte im Rahmen der Quartalskonferenz zuletzt erklärt, im abgelaufenen Quartal aufgrund der Halbleiterknappheit rund sechs Millionen Dollar weniger eingenommen zu haben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Das neue MacBook Pro kommt mit einem Mini-LED-Display mit ProMotion und 120 Hz-Unterstützung sowie einem verbesserten M1 Pro/M1 Max-Chip. Die Lieferprobleme deuteten sich indes bereits längere Zeit an.

Wartet ihr aktuell auch noch auf eure MacBooks?

