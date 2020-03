MacBook mit Apple-Prozessor schon zum Jahresende, radikal neues MacBook-Design angeblich 2021

Das erste MacBook mit einem Apple-Prozessor kommt womöglich schon Ende des Jahres. Im kommenden Jahr könnte dann das gesamte MacBook-Design aller Modelle eine grundlegende Überarbeitung erfahren. Hier hat Apple schon seit längerem keine echten Neuerungen mehr vorgestellt.

Apple bringt womöglich schon Ende des Jahres sein erstes MacBook mit einem Prozessor aus eigener Entwicklung, das vermutet der Analyst Ming-Chi Kuo. Nachdem er heute bereits neue MacBook-Modelle für Mitte 2020 mit dem Magic Keyboard angekündigt hatte, wie wir vorhin berichtet hatten, spricht er auch von neuen MacBooks, die wohl mit einem ARM-CPU ausgestattet sein werden. Diese könnten im letzten Quartal diesen oder ersten Quartal des nächsten Jahres an erste Kunden ausgeliefert werden, so der Analyst von TF International Securities in einer aktuellen Notiz. Er hatte schon wiederholt über den Start des ersten ARM-Macs spekuliert, erst zuletzt waren neue Einschätzungen über einen bevorstehenden Launch dieses durchaus interessanten Produkts von Apple aufgetaucht, über das schon seit Jahren spekuliert wird, Apfelpage.de berichtete.

Wahrscheinlich bringt Apple seinen ersten Notebook-Prozessor auf ARM-Basis zunächst in ein Einsteiger-Gerät, in Frage käme hier eine Variante des MacBook Air oder ein neues, flaches MacBook, das dem abgesetzten 12 Zoll-Modell ähneln dürfte.

Radikal neues Design für die MacBooks im nächsten Jahr

Weiter spricht Ming-Chi Kuo von einem von Grund auf neuen Design der MacBook-Linie, dieser Schritt soll für das nächste Jahr vorgesehen sein. Tatsächlich hat sich das typische MacBook-Design mit Unibody aus Aluminium seit Jahren nicht nennenswert verändert, es ist aber auch unklar, welche grundlegende Neuerung Apple nächstes Jahr bringen soll. Hier geht der Analyst nicht weiter ins Detail.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!