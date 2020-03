Apple demonstriert die Geräuschunterdrückung der AirPods Pro im Video

Seine Bluetooth-Ohrhörer AirPods Pro bewirbt der iPhone-Hersteller im neuen Werbevideo “Snap” auf YouTube. Im Fokus steht dabei die aktive Geräuschunterdrückung und der Transparenzmodus in einer geschäftigen Stadt.

Was sehen wir in dem Werbeclip?

In dem 2:05 Minuten langen Werbevideo sehen wir eine junge attraktive Frau, die durch eine laute Stadt geht und ihre AirPods Pro herausholt. Sie steckt sich die Audiohörer ins Ohr und genießt auf ihrem Heimweg das Lied “The Difference” von Flume feat. Toro y Moi.

Die Mittzwanzigerin reagiert ein wenig genervt auf die Umgebungsgeräusche, tippt auf ihre AirPods und schaltet damit die aktive Geräuschunterdrückung ein. Wir sehen Sie tanzend fröhlich in einer menschenleeren Stadt mit bunten Abendlichtern. Die Szene wechselt immer in die Realität, wenn die Studentin zum Beispiel über einen Zebrastreifen geht, in einem Kiosk einkauft oder angesprochen wird.

Beeindruckende Bilder

Die schönste Szene sehen wir ab 1:04, als die Protagonistin über eine Straßenbrücke geht und diese in einem bunten Farbwechsel erscheint. Als Sie endlich ihr Ziel an einer Haltestelle erreicht, steigt Sie fröhlich gestimmt in den Bus und fährt nach Hause. Offenbar handelt es sich um die Darstellerin Alba August, bekannt aus der Dystopie-Serie “Rain”, die wir in dem Werbeclip sehen.

Am Ende blendet Apple mit “Transparency Mode” und “Active Noise Cancellation” zwei wichtige Funktionen der AirPods Pro ein. In Deutschland sind die Bluetooth-Ohrhörer in der Pro-Version für 279 Euro mit individueller Passform erhältlich. Mit einer Akkuladung beträgt die Laufzeit der schweißgeschützten drahtlosen Audiohörer bis zu 4,5 Stunden und über 24 Stunden mit Ladecase.

