Apple TV+: Neue Trailer für die Serien „Roar“, „Shining Girls“ und „Charlie Brown“ verfügbar

In den vergangenen Tagen haben wir bereits recht intensiv über Apple TV+ berichtet, da bleiben wir doch gleich dabei. Im April starten insgesamt drei neue Produktionen auf dem Streamingservice, für die nun die offiziellen Trailer verfügbar sind.

Am 15. April starten „Roar“ und Charlie Brown“

Auf Apple TV+ sind am 15. April gleich zwei Neuzugänge zu begrüßen. Da wäre einerseits die Produktion „Roar“. Hierbei handelt es sich um eine Art Porträt, die sich mit der Frage beschäftigt, was es in den heutigen Zeiten bedeutet, eine Frau zu sein. In einer Mischung aus magischem Realismus, vertrauten häuslichen und beruflichen Szenarien und futuristischen Welten werden insgesamt acht Frauen auf individuelle Art und Weise porträtiert und deren Konflikte abgebildet.

Am gleichen Tag startet auch die neuen Cartoon-Serie „It´s The Smalll Things: Charlie Brown“, die auf kindergerechte Art und Weise das Thema Umweltschutz ins Bewusstsein rücken soll.

„Shining Girls“ startet am 29. April

Last but not least wäre da die Serie „Shining Girls“. Hier handelt es sich um eine Mystery-Crime-Serie, bei der sich die Protagonistin ihrer eigenen Vergangenheit stellen muss, um einen aktuellen Mord aufklären zu können. Dieser hängt mit dem an ihr begangen Verbrechen zusammen, für dessen Aufklärung sie sich mit dem Reporter Dan Velazquez zusammentut.

Was kostet Apple TV+?

Mit 4,99 € ist Apple TV+ der aktuell günstigste Streamingdienst und kann in Apple One mit anderen Services kombiniert werden. Der Dienst lässt sich auf allen wichtigen Plattformen empfangen werden, auch auf der Apple TV 4k.

