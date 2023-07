Home Daybreak Apple Mac-Verkäufe legen stark zu | Nothing Phone (2) wurde vorgestellt | Apple Store in WeChat – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erzählen wir euch mehr zu den deutlich gestiegenen Mac-Verkäufen, was es Neues beim Nothing Phone (2) gibt und den Apple Store kann man nun auch im chinesischen Messenger WeChat erreichen.

Mac-Absatz gestiegen

Die letzten Quartale sah es nicht so gut in der Mac-Sparte aus, ein Verkaufsrückgang folgte dem nächsten. Nun allerdings konnte es Apple im 2. Quartal wiedermal schaffen, 10% mehr abzusetzen und entwickelt sich auch positiv gegenüber dem Markttrend für Computer, der nach unten geht. Der weltweite Marktanteil von Macs am PC-Markt beträgt somit stolze 8,6%.

Das ist neu im Nothing Phone (2)

Am Dienstag wurde das neue Nothing Phone (2) vorgestellt. Neben jetzt noch mehr LEDs verfügt nun die Frontkamera des Geräts über 32 Megapixel und sittz nun mittig auf dem 6,7 Zoll-großen Display. Als Prozessor dient der Qualcomm Spandragon 8+ Gen1 und man kann sich zwischen 8 GB und 12 GB RAM entscheiden. Der Akku wurde auch vergrößert und man geht hier von 40% mehr Batterieleistung bei der Benutzung aus.

Apple Store im chinesischen WeChat

Der größtenteils in China verbreitete Messenger WeChat bietet mehr als das austauschen von Nachrichten an. Hier kann man auch ein Taxi bestellen, sich Essen nachhause liefern lassen oder Online-Shoppen. Genau der richtige Platz also, dachte sich wohl Apple, um hier auch den kompletten Store unterzubringen. Ab sofort kann nämlich über die App direkt bei Apple eingekauft werden.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon wieder. Euch allen noch einen schönen und erholsamen Donnerstag!

