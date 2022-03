Home Hardware Der HomePod Mini kommt bis Ende März in weitere Länder

Der HomePod Mini kommt bis Ende März in weitere Länder

Der HomePod Mini kommt in weitere Märkte. Er wird Ende März in der Schweiz, Belgien und den Niederlanden erhältlich sein. Der Marktstart in weiteren Ländern hatte sich bereits angekündigt.

Apple wird den HomePod Mini (Affiliate-Link) in weitere Märkte bringen. Der kleine Smart Speaker mit Siri wird Ende März in den Niederlanden an den Start gehen, das geht inzwischen aus den lokalisierten Seiten zum HomePod Mini hervor. Auch in Belgien wird der HomePod Mini noch in diesem Monat eingeführt werden.

Darüber hinaus wird Apple den HomePod Mini auch noch im März in der Schweiz ins Sortiment aufnehmen. Der Start in weiteren Ländern hatte sich bereits vor geraumer Zeit angekündigt.

Apple erweiterte die Sprachunterstützung für den HomePod

Im Rahmen früherer Updates der HomePod-Software, die auf tvOS basiert, hatte Apple bereits die Unterstützung für belgisches Niederländisch ergänzt. Zudem wurde zuletzt auch die Unterstützung für den Mehrbenutzermodus für die Niederlande ergänzt, sie ist Bestandteil der HomePod-Software 15.4. Diese wiederum wird in der kommenden Woche für alle Nutzer ausgerollt.

Der HomePod Mini ist aktuell der einzige HomePod, den Apple im Sortiment hat. Es ist nicht klar, ob und wann wieder weitere Modelle die Palette erweitern werden.

Im Gespräch war immer wieder einmal ein HomePod mit Bildschirm, an dem Apple angeblich arbeiten soll. Allrdings können noch Jahre vergehen, bis ein solches Gadget tatsächlich auf den Markt gebracht wird – falls überhaupt.

