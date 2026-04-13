Mac mini und Mac Studio: Lagerknappheit deutet Nachfolger an

Diverse Konfigurationen des Mac mini und des Mac Studio können aktuell nicht mehr bestellt werden. Die Lagerknappheit könnte auf einen baldigen Start von Nachfolgern hinweisen.

Die aktuelle Generation des Mac mini setzt auf die Prozessoren M4 und M4 Pro, der Mac Studio hat wahlweise den M3 Ultra oder den M4 Max verbaut. In bestimmten Konfigurationen liegt die Lieferzeit Monate in der Zukunft, manche sind laut Apple-Website „Derzeit nicht verfügbar“.

Kommt das M5-Update?

So ist es aktuell etwa nicht möglich, den Mac mini mit M4 und 32 GB Arbeitsspeicher zu bestellen. Laut 9to5Mac verhält es sich mit dem M4 Pro und 64 GB RAM genauso.

Die Vermutung liegt nahe, dass Apple seine Desktop-Macs in naher Zukunft aktualisieren wird. Das MacBook Pro, das MacBook Air sowie das iPad Pro und das iPad Air haben schon die aktuelle M5-Chip-Generation verbaut. Mit dem M5 Pro und dem M5 Max stehen seit kurzem potente Prozessoren zur Verfügung, die einem neuen Mac mini oder Mac Studio gerecht werden würden.

Ob der Mac Studio dann wieder einen M4 Max, also die höchste Version des Vorgänger-Prozessors erhalten wird, bleibt abzuwarten. Aktuell liefern der M3 Ultra, der M4 Max und der M5 Max die jeweils höchstmögliche Prozessorleistung. Erklärbar ist die aktuell unübersichtliche Lage in Apples Online Store auch mit der weltweiten Verknappung von Speicher. Im März erst hatte Apple die 512 GB-Version des Mac Studio ersatzlos gestrichen.