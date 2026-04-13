Apple TV kündigt zweite Staffel „Dark Matter“ für Ende August 2026 an

Apple TV hat sich als der Streamingdienst für Science Fiction entwickelt, nirgends anders gibt es aus diesem Genre so viele hochwertige Inhalte. Dabei fällt auf, dass der Streamingdienst hier einen durchaus langen Atem hat. Den müssen auch die Fans aufweisen, denn die zweite Staffel der Serie „Dark Matter“ wurde bereits vor zwei Jahren angekündigt. Hier gibt es aber nun wichtige Informationen.

Zweite Staffel angekündigt

Die zweite Staffel von Dark Matter knüpft an eine scheinbar stabile Phase im Leben der Familie Dessen an – doch die Ruhe hält nicht lange. Schon bald werden sie erneut zur Flucht gezwungen, während sich die Konsequenzen der verschiedenen Realitäten weiter zuspitzen. Jason verfällt zunehmend der Faszination für die Box, während Danielas wachsende Paranoia das fragile Gleichgewicht bedroht. Parallel suchen Amanda und Ryan verzweifelt nach einem Weg zurück in ihre ursprüngliche Welt. Gleichzeitig verfolgen auch andere Figuren ihre eigenen Ziele, was die Handlung weiter verdichtet. Die neue Staffel rückt damit laut Beschreibung von Apple TV noch stärker die Kernthemen der Serie in den Fokus und baut die Spannung konsequent aus.

Erscheint am 28. August

Die zweite Staffel umfasst insgesamt 10 Folgen und wird mit einer Episode am 28. August 2026 exklusiv auf Apple TV anlaufen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Demzufolge ist das Staffelfinale für den 30. Oktober 2026 anvisiert.