M4 in Arbeit: Apples nächster Chip dürfte voll auf KI setzen

Apple arbeitet bereits an den Mac-Chips der nächsten Generation: Der M4 dürfte einen Fokus auf die Neural Engine legen, die in Zeiten allgegenwärtiger generativer KI zunehmend von Bedeutung ist.

Apple hat erst vor wenigen Monaten die aktuelle MacBook Pro-Reihe mit den M3-Varianten Pro und Max vorgestellt. Sie sind in der aktuell kleinsten Strukturbreite 3nm gefertigt, auf die Kunden und Apple selbst länger als erwartet warten mussten. Ob sich an ihr im M4 etwas ändern wird, ist nicht klar, doch Apple soll bereits an der Arbeit am neuen Chip sein, so Mark Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Der M4 dürfte ein KI-Chip werden

Apple nimmt zusehends die Neural Engine in den Blick. Über diesen dedizierten Bereich verfügen Apples SoCs schon seit Jahren, er rückt aber erst vor dem Hintergrund aufkommender generativer KI-Anwendungen im Massenmarkt in den Fokus. Die Neural Engine und ihre KI-Kompetenz wurde erst kürzlich anlässlich der Ankündigung des neuen MacBook Air von Apple noch einmal gesondert erwähnt.

M4 dürfte mit noch größerer Neural Engine kommen

Es ist davon auszugehen, dass Apple die Neural Engine des kommenden M4 noch einmal größer ausfallen lässt. Entwicklungen hier sind womöglich derzeit auch von größerer Bedeutung als die nächste Verkleinerung der Strukturbreite. Ohnehin werden die Intervalle zwischen den Größen hier bereits seit längerem größer und größer.

Wann der M4 in ersten Macs stecken wird, ist noch völlig offen, es dürfte aber noch einige Zeit dauern, bis ein erster M4-Rechner vorgestellt wird. Der nächste SoC wird indes wohl ziemlich sicher wieder exklusiv von TSMC gefertigt, das in diesen Sphären seit Jahren uneinholbar vorn liegt.

