M3 vs. M2-MacBooks: So stark steigt die Akkulaufzeit

Apple hat die Akkulaufzeit der neuen MacBooks noch einmal gesteigert, allerdings profitieren die Modelle sehr unterschiedlich von den neuen M3-Chips. In der Spitze steigt die Laufzeit um bis zu fünf Stunden – alles laut Apples Angaben.

Apples neue MacBook Pro-Familie besteht wenig überraschend aus Langläufern. Sie kommen mit einer Akkuladung noch länger aus als die Vorgänger, wobei sich die Laufzeit nicht bei allen Modellen in gleichem Umfang erhöht.

Den Vorteil haben auch diesmal wieder die Modelle, die nicht über die stärksten Prozessoren verfügen.

Bis zu 22 Stunden Video mit einer Ladung

Besonders krass ist der Anstieg der Laufzeit beim MacBook Pro 14 Zoll mit M3 in der Basiskonfiguration. Hier kommt der Nutzer nun auf 22 Stunden ununterbrochener Videowiedergabe, im Vorgängermodell mit M2 waren es noch 17 Stunden, die Laufzeit wird also um fünf Stunden verlängert, was ein beachtlicher Fortschritt ist.

Deutlich weniger Effekt zeigt sich bei den übrigen Konfigurationen: Die 14 Zoll-Modelle mit M3 Pro / M3 Max kommen hier auf 18 Stunden Videowiedergabe, lediglich ein Plus von einer Stunde.

Das 16 Zoll-Modell mit M3 Pro / Max verbessert sich bei der Laufzeit auf 22 Stunden, der Anstieg beträgt allerdings nur eine Stunde, denn das Vorgängermodell mit M2 Pro lag bereits auf einem hervorragenden Wert.

Dazu ist zu sagen, dass es sich um Angaben von Apple handelt, die allerdings erfahrungsgemäß nicht unrealistisch und eher etwas konservativ sind. Einschränkend ist zu sagen, dass die Videowiedergabe mit eher niedriger Helligkeit gemessen wird.

