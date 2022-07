Home iCloud / Services „Look Around“ nun fast deutschlandweit freigeschaltet, bei euch euch?

Apple macht es mit Blick auf seine Services und Dienstleistungen nicht immer leicht: Diese sind teilweise erst gar nicht verfügbar oder kommen extrem verspätet. Dieser Grundsatz galt auch für Apple Karten, doch hier macht der Konzern Tempo und eine Funktion ist nun in Deutschland flächendeckend verfügbar.

Und zwar geht es um die Funktion Look Around“, im Deutschen auch mit „Umsehen“ übersetzt. Seit etwa April hat Apple kontinuierlich große Städte und Ballungsgebiete dafür freigeschaltet, Apfelpage berichtete. Mit dem heutigen Tage scheint diese Funktion nun flächendeckend in Deutschland verfügbar zu sein. In den sozialen Netzwerken trudeln immer mehr Screenshots diesbezüglich ein, eine kurze Stichprobe unsererseits bestätigt dies.

Wer Apple Karten öffnet und seinen Wohnort entsprechend eingibt, bekommt ein Fernglas-Symbol angezeigt. Tippt ihr darauf, könnt ihr „Look Around“ nutzen und einen Blick auf echtes Bildmaterial werfen. Sollte das Icon nicht zu sehen sein, müsst ihr noch etwas stärker hineinzoomen. Sollte es bei euch noch nicht funktionieren, wird das von Apple im Hintergrund eingespielt. Noch einmal, wir haben diverse Stichproben diesbezüglich gemacht und sind immer fündig geworden.

Setzt A12 Bionic voraus

Wer diese Funktion auf einem iPhone oder iPad nutzen möchte, braucht mindestens einen A12 Bionic. Im Klartext also, ihr braucht ein iPhone Xs oder höher. Auf dem Mac zeigt man sich etwas großzügiger, hier kommen auch einige Modelle mit Intel-Chip in den Genuss. Auf der WWDC21 hieß es noch, dass diese Funktion auf Apple Silicon beschränkt ist.

Datenschutz ist gewährleistet

Diese Funktion ist nicht neu, Google Maps experimentierte damit schon Anfang der 2010er. Apple allerdings setzt von Anfang an konsequent auf den Datenschutz: Aufgenommene Gesichter und Kennzeichen werden zuverlässig verpixelt. Wer der Darstellung der eigenen Häuserfront vielleicht sogar widersprechen will, der wirft einen Blick auf diese Sonderseite der Datenschutzaufsicht Bayern. Außerdem wollen wir noch einmal die Qualität der Bilder erwähnen. Wir haben so gut wie keine verpixelten Bilder entdecken können, dennoch fiel eine Sache auf. Die meisten Aufnahmen für die Funktion „Umsehen“ stammen aus den Jahren 2019 und 2020 – ganz aktuelles Bildmaterial ist es also nicht.

