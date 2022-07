Home Apple Apple Brompton Road: Neuer Londoner Apple Store wird in Kürze eröffnet

Apple Brompton Road: Neuer Londoner Apple Store wird in Kürze eröffnet

In Kürze wird ein neuer Apple Store in London eröffnet. Aus diesem Grund hat Apple heute einen ersten Einblick in den neuen Store auf der Brompton Road gegeben. Dabei wurde deutlich, dass bei diesem vor allem auf ein nachhaltiges Design gesetzt wurde.

Wie Apple mitteilt, wird am Donnerstag, den 28. Juli, ein neuer Apple Store auf der Brompton Road im Londoner Stadtteil Knightsbridge eröffnet. Damit befindet sich der neue Store nicht nur unweit des Hyde Park, sondern auch in der Nähe des Nobelkaufhauses Harrods.

Der neue Apple Store wurde auffallend nachhaltig gestaltet. Denn beim Betreten stoßen Besucherinnen und Besucher nicht nur auf zwölf sizilianische Ficusbäume, sondern auch auf einen Terrazzoboden, der aus einem Bioharz auf Pflanzenbasis besteht. Dieser sei laut Apple weltweit der erste seiner Art, der in einem Apple Store Platz finde.

Darüber hinaus bietet der neue Store unter jedem der zwölf Bäume zahlreiche Sitzgelegenheiten für Kundinnen und Kunden, die auch als Treffpunkt genutzt werden können. Außerdem wird der Apple Store von einer speziell angefertigten Spiegeldecke überdacht, die tiefenverzerrende Reflexionen bietet und ebenfalls einzigartig in einem Apple Store in Großbritannien ist.

Besondere „Today at Apple“-Sessions zur Eröffnung

Pünktlich zur Eröffnung des Stores findet die weltweite Veröffentlichung von „United Visions“ statt, bei der es sich um eine Augmented-Reality-App handelt, die das kreative Werk des Londonder Dichters und Malers William Blake würdigt. Diese ist mithilfe von Apple-Technologie für das Getty Museum entstanden und kann von Kundinnen und Kunden im Store verwendet werden, aber auch von Nutzerinnen und Nutzern auf der ganzen Welt.

Zusätzlich dazu findet am Eröffnungswochenende eine Podiumsdiskussion über die Entstehung von „United Visions“ statt mit jenen Menschen, die an der Entstehung der App mitgewirkt haben. Es folgen ein besonderer Aufritt und eine 3D-Audio-Listeningsession der Londoner Künstlerin Nina Nesbitt und eine Diskussionsrunde mit Trainerinnen und Trainern von Apple Fitness+, an der auch Vice President Fitness Technologies, Jay Blahnik, teilnehmen wird. Anschließend finden auch ein 3km langer Spaziergang und ein 5km langer Lauf durch den Hyde Park statt.

Bis Oktober sind zudem weitere Sessions unter dem Titel „Brompton Series“ geplant, die den Themenfeldern Wellness und Musik angehören. Diese werden jeweils am letzten Donnerstag des Monats stattfinden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!