Selten in den letzten Jahren ist die Kaufentscheidung für einen neuen Mac ähnlich schwer gefallen: Gerade erst hat Apple mehrere neue Modelle vorgestellt. Sowohl das M5-MacBook Air, wie auch das Powerhouse MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max sind interessante Aktualisierungen in Apples Mac-Familie. Doch später im Jahr werden weitere Neuvorstellungen erwartet, den ganz großen Wurf beim MacBook Pro gibt es aber wohl erst nächstes Jahr.

Apple plant laut Branchenanalyst Ming-Chi Kuo eine umfassende Überarbeitung des MacBook Pro. Demnach könnte das Notebook erstmals mit einem OLED-Display ausgestattet werden. Die Markteinführung erwartet Kuo in einem Zeitraum zwischen Ende 2026 und Anfang 2027.

Durch die Umstellung von LCD- und Mini-LED-Technologie auf OLED sollen sich Bildqualität und Energieeffizienz verbessern. OLED-Displays gelten als kontrastreicher, bieten kräftigere Farben sowie größere Blickwinkel und können je nach Nutzung weniger Strom verbrauchen.

Weitere, größere Neuheiten

Neben dem neuen Display werden weitere Änderungen erwartet. Dazu zählen laut Kuo ein dünneres Gehäuse, ein Touchscreen, eine Dynamic Island sowie neue M6-Pro- und M6-Max-Chips. Diese sollen im 2-Nanometer-Verfahren beim Auftragsfertiger TSMC produziert werden. Zudem wird darüber spekuliert, dass Apple künftig eigene Mobilfunkmodems wie C1X oder C2 auch in MacBooks integrieren könnte, um eine integrierte Mobilfunkverbindung zu ermöglichen.

Grundlegend neues MacBook Pro teurer

Mit den erwarteten technischen Neuerungen könnten auch die Preise steigen. Berichten zufolge erwägt Apple daher möglicherweise ein neues Modell oberhalb des MacBook Pro, das unter dem Namen „MacBook Ultra“ positioniert werden könnte.

Auch das MacBook Air soll langfristig auf OLED-Technologie umgestellt werden. Laut Kuo ist damit jedoch erst gegen Ende des Jahrzehnts zu rechnen, voraussichtlich zwischen 2028 und 2029.

Apple hatte zuletzt MacBook-Pro-Modelle mit M5-Pro- und M5-Max-Chips vorgestellt. Die letzte größere Designüberarbeitung der Baureihe erfolgte im Jahr 2021.