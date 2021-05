Home Apple „Lisey’s Story“ auf Apple TV+: Erster Trailer ist da

„Lisey’s Story“ auf Apple TV+: Erster Trailer ist da

Apple hat ein wenig mehr zu einer der kommenden Originalserien auf Apple TV+ vorgelegt. Man hat den ersten Trailer für „Lisey’s Story“ veröffentlicht. Die Thrillerserie wird in acht Episoden auf dem Streamingdienst von Apple erscheinen.

Apple TV+ wächst stetig, wenn auch langsam: Eine der kommenden Originalserien trägt den Titel „Lisey’s Story“ und soll für Spannung sorgen. Die Thrillerserie ist in acht Teilen konzipiert. Die Zuschauer sehen in „Lisey’s Story“ Julianne Moore und Clive Owen in den Hauptrollen.

Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Stephen King.

Der Erste Trailer zu „Lisey’s Story“ auf Apple TV+ wurde veröffentlicht

Der bekannte Buchautor ließ es sich auch nicht nehmen, mit an der Realisierung der Verfilmung zu arbeiten: In „Lisey’s Story“ wird die Geschichte von Lisey Landon erzählt, die zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, dem bekannten Autor Scott Landon, noch immer mit der Verarbeitung ihres Verlusts ringt.

Der erste Trailer der Serie ist nun erschienen. „Lisey’s Story“ wird ab dem 04. Juni auf Apple TV+ für alle Abonnenten zu sehen sein.

Apple TV+ kostet monatlich 4,99 Euro, allerdings profitieren nach wie vor viele Zuschauer von der zweimal verlängerten kostenlosen Probezeit, die Apple vielen Nutzern einräumt. Der Marktanteil von Apple TV+ ist noch immer sehr gering.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!