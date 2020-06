Leaker sicher: iPhone 12 Pro mit 120Hz-Display!

Ob wir mit dem iPhone-2020-Lineup auch einen großen Schritt in Richtung flüssige Displays bekommen werden, steht immer noch in den Sternen. Gemeint sind natürlich die 120Hz-Displays, die im Android-Lager schon überall auftauchen. Geht es nach dem relativ bekannten Leaker „Ice Universe“, haben wir allen Grund zur Hoffnung.

Geht es nach dem Leaker @UniverseIce auf Twitter und einer seiner zuverlässigsten Quelle, hat sich Apple intern bereits entschieden: Und das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max werden mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hertz daherkommen. Dies würde auch implizieren, dass das iPhone dies automatisch und intelligent regeln würde, um nicht ständig mit 120Hz zu feuern und Akku zu verbrauchen.

A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate.

— Ice universe (@UniverseIce) June 26, 2020